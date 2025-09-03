Dólar
Sorpresa mundial: un empresario brasileño le deja a Neymar una herencia de US$ 1.000 millones

El astro del fútbol tiene una fortuna con números similares por su notable carrera en el mundo desde sus inicios

3 de septiembre 2025 - 18:10hs
Neymar&nbsp;

Neymar 

AFP

El astro brasileño Neymar, recibirá US$ 1.000 millones luego de que un empresario brasileño concurriera a una escribanía y decidiera dejarle su herencia al actual futbolista de Santos. La noticia es una sorpresa enorme que se pudo conocer este miércoles en Brasil.

Según informó el canal televisivo Bandeirantes, en julio de 2023, un empresario de 30 años, con problemas de salud, acudió a una escribanía en Porto Alegre, para formalizar su testamento, y en el mismo, detalló que le dejaba esa suma al jugador.

A su vez y para trazar una comparación, en Brasil informan que la fortuna de Neymar también está valorada en US$ 1.000 millones.

Una sorpresa para Neymar

El hombre, quien prefirió no ser identificado, habló con el medio de comunicación Metrópoles y luego, el canal Bandeirantes leyó la noticia.

Allí, mostró el documento firmado por un escribano. Es soltero, no tiene una relación estable y no tiene hijos.

"Es el testamento definitivo del testador, que, respetando la herencia legítima, determina que la parte disponible de sus bienes se destinará a Neymar da Silva Santos Junior", declaró el escribano.

neymar

Según el multimillonario, quien enfrenta problemas de salud, se identifica "mucho" con la estrella del Santos, especialmente con la relación de Neymar con su padre. "Aunque ya casi tengo 31 años, no gozo de muy buena salud, y por eso me doy cuenta de que no tengo a quién dejarle mis cosas si alguna vez fallezco", dijo.

Y añadió: "Yo también sufro difamaciones, soy un hombre de familia, y la relación (de Neymar) con su padre me recuerda mucho a la que tenía con el mío, quien ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es egoísta, algo poco común hoy en día".

El empresario también explicó que no quiere dejar sus bienes a personas con las que no se lleva bien ni al gobierno.

"Intenté dárselos a Neymar, pero no lo conseguí. También tengo algunos objetos y cosas familiares", declaró.

