"¿Te acordás de mí? La verdad que no": la increíble situación de Messi con los islandeses Gudjohnsen, padre e hijo

La selección Argentina goleó 3-0 a Islandia en el último amistoso previo al debut en el Mundial 2026 con el regreso de Lionel Messi, autor de uno de los goles, y una vez finalizado el encuentro se llevó la atención por una charla y un profundo abrazo que mantuvo con el delantero Daniel Gudjohnsen, hijo de su excompañero en Barcelona Eidur Gudjohnsen.

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El exfutbolista islandés compartió equipo con Messi en el conjunto culé durante cuatro temporadas, entre 2006 y 2010. En ese período conquistaron una Liga, una Copa del Rey, dos Supercopas de España, una Champions League y una Supercopa de Europa, además de que ambos también integraron el Barcelona de Pep Guardiola que logró el histórico sextete en 2009.

Gudjohnsen se había retirado de la selección de Islandia en el 2013, pero regresó en 2015 y fue convocado para la Eurocopa 2016, torneo en el que su país hizo historia al alcanzar los cuartos de final. Tras aquella competencia, y con 38 años, también disputó las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, que terminaría clasificando y compartiendo grupo justamente con Argentina.

La palabra de Lionel Messi sobre su encuentro con Gudjohnsen Una vez finalizado el encuentro, en la zona mixta, Messi fue consultado por ese momento y respondió: "Me preguntó si me acordaba quién era y la verdad que no. Después me dijo que era el hijo de Gudjohnsen. Me acuerdo de haberlo visto en algún entrenamiento con el padre, pero era muy chico. Me sorprendió".