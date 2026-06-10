Calendario escolar: los días que no habrá clases en junio entre feriados, ATD y vacaciones de invierno

El calendario educativo tendrá varias interrupciones durante junio. A las vacaciones de invierno y al feriado por el Natalicio de José Artigas se suman otras jornadas sin actividad que afectarán tanto a centros privados como públicos.

La próxima semana, los colegios e instituciones privadas tendrán un feriado adicional. El lunes 15 de junio no habrá clases debido al Día Nacional del Trabajador de la Enseñanza Privada en Uruguay , una jornada considerada feriado no laborable para los trabajadores del sector.

De esta forma, los estudiantes de la enseñanza privada tendrán dos jornadas sin actividad durante el mes por motivos distintos al receso invernal.

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Días después llegará otro feriado. El viernes 19 de junio no habrá clases por la conmemoración del Natalicio de José Artigas .

De todos modos, esa fecha mantiene una de las ceremonias más tradicionales del calendario educativo: los alumnos de primer año de escuela realizan la Promesa de la Bandera, mientras que los estudiantes de enseñanza media participan de la Jura de la Bandera.

Vacaciones de invierno y un día más sin clases en Primaria

Por otra parte, hacia fines de mes comenzarán las vacaciones de invierno en los centros públicos de Educación Inicial y Primaria, previstas entre el lunes 29 de junio y el viernes 3 de julio.

Sin embargo, los escolares tendrán un día más sin actividad antes del inicio formal del receso. El viernes 26 de junio tampoco habrá clases, debido a la realización de la Asamblea Técnico Docente (ATD) de Educación Inicial y Primaria.

De esta forma, para los alumnos de Primaria el último día de clases antes de las vacaciones será el jueves 25 de junio, ya que la jornada siguiente estará destinada a la instancia de trabajo docente.