Vacaciones de invierno 2026: cuándo serán, cómo queda el calendario de ANEP y todo lo que tenés que saber

Primaria e Inicial terminarán las clases el 18 de diciembre, mientras que Secundaria y UTU finalizarán el año lectivo el 27 de noviembre.

El cronograma contempla además feriados nacionales que impactan en la actividad educativa, como el Natalicio de Artigas y la Declaratoria de la Independencia.

Las fechas forman parte del calendario lectivo aprobado por el Codicen antes del inicio de los cursos.

Las vacaciones de primavera se desarrollarán entre el 21 y el 25 de setiembre.

ANEP definió que las vacaciones de invierno 2026 serán del 29 de junio al 3 de julio para Inicial, Primaria, Secundaria y UTU.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) estableció que el receso de invierno para los estudiantes de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) se desarrollará entre el lunes 29 de junio y el viernes 3 de julio de 2026.

La definición surge del calendario lectivo aprobado por el Consejo Directivo Central (Codicen), que fija con anticipación las principales fechas del año académico para los distintos subsistemas de la educación pública.

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Vacaciones de invierno 2026: cuándo será el receso en Primaria, Secundaria y UTU, según el calendario de ANEP

Además del receso invernal, ANEP también definió las vacaciones de primavera para los mismos niveles educativos. Estas tendrán lugar entre el 21 y el 25 de setiembre de 2026.

De esta manera, los estudiantes contarán con dos períodos de descanso durante el desarrollo del año lectivo, además de las jornadas no laborables asociadas a feriados nacionales.

¿Qué feriados inciden en la actividad educativa?

El calendario escolar y liceal se complementa con los feriados nacionales previstos para 2026. Entre ellos se encuentran el Natalicio de Artigas, que se conmemora el 19 de junio, y la Declaratoria de la Independencia, celebrada el 25 de agosto.

Estas fechas forman parte de los días en los que se suspenden las actividades educativas de acuerdo con la normativa vigente.

¿Por qué se conocen estas fechas con tanta anticipación?

Las fechas fueron determinadas antes del inicio del año lectivo como parte de la planificación anual que realiza ANEP. El objetivo es brindar previsibilidad a estudiantes, familias, docentes y centros educativos sobre la organización de los cursos, los períodos de descanso y el cierre de actividades.

La aprobación temprana del calendario permite además coordinar aspectos administrativos y académicos de cada subsistema educativo.

¿Cuándo finalizarán las clases en cada nivel educativo?

El calendario oficial establece diferencias según el nivel de enseñanza.

En Educación Inicial y Primaria, los cursos finalizarán el 18 de diciembre de 2026, por lo que estos estudiantes tendrán un año lectivo más extenso.

En cambio, Educación Secundaria y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) culminarán las actividades lectivas el 27 de noviembre.

Por su parte, el Consejo de Formación en Educación cerrará sus cursos el 30 de octubre, mientras que la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos finalizará sus actividades el 15 de diciembre.

Cómo sigue

Con las fechas ya aprobadas por el Codicen, el calendario lectivo 2026 queda definido para los distintos niveles de la educación pública. Esto permite a las familias y a los centros educativos planificar con anticipación tanto los períodos de estudio como los recesos y el cierre de cursos. Salvo eventuales modificaciones que pudieran surgir por razones excepcionales, las vacaciones de invierno se desarrollarán a fines de junio y comienzos de julio, mientras que las de primavera tendrán lugar en setiembre. El resto del año académico continuará según el cronograma previsto por ANEP hasta las fechas de finalización establecidas para cada subsistema.