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Mundial 2026: Montevideo tendrá Fan Fest oficial para ver los partidos de Uruguay en pantalla gigante

La explanada de la IM y el Espacio Modelo serán sede de la Fan Fest oficial de la celeste, con transmisión gratuita de los primeros tres encuentros, espectáculos y propuestas gastronómicas

10 de junio de 2026 10:53 hs
Hinchas uruguayos
Hinchas uruguayos AFP

Los primeros partidos de Uruguay en el Mundial 2026 podrán verse en pantalla gigante en dos puntos emblemáticos de Montevideo. La Intendencia de Montevideo (IM), la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) e IMPO presentaron este martes una Fan Fest oficial que permitirá seguir los encuentros de la selección celeste en espacios públicos y con entrada gratuita.

El acuerdo fue firmado por el intendente de Montevideo, Mario Bergara; el director nacional de IMPO, Miguel Lorenzoni; y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso.

Dónde se podrán ver los partidos de Uruguay

La iniciativa prevé la transmisión de los tres primeros partidos de Uruguay en el campeonato que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Los encuentros podrán seguirse tanto en la explanada de la Intendencia como en el Espacio Modelo.

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En el caso de la explanada municipal, se instaló una nueva pantalla de última tecnología a través del acuerdo alcanzado entre las instituciones. Además de la transmisión del partido, el lunes 15 de junio habrá una propuesta artística a cargo de La Ola Celeste, un conjunto de coros montevideanos que interpretará canciones vinculadas a la identidad futbolera uruguaya.

Por su parte, el Espacio Modelo tendrá acceso libre, sujeto al aforo disponible para el área destinada al visionado. En la previa del debut celeste también se presentará el músico Fata Delgado.

Foodtrucks y figuritas del Mundial

La propuesta incluirá además foodtrucks con emprendimientos gastronómicos apoyados por la comuna y espacios para el intercambio de figuritas del álbum del Mundial.

Durante la presentación, Alonso destacó la importancia de generar ámbitos de encuentro para que la ciudadanía pueda vivir de forma colectiva uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Bergara, en tanto, señaló que la iniciativa busca promover la convivencia y el disfrute compartido. “No se trata solo de ir a ver un partido, sino de ser parte de un ámbito de convivencia”, afirmó.

La campaña "Tu barrio vive el Mundial"

La Fan Fest forma parte de una serie de actividades impulsadas por la Intendencia en torno a la Copa del Mundo. Entre ellas figura la campaña "Tu barrio vive el Mundial", que invitará a los montevideanos a compartir imágenes y experiencias relacionadas con el torneo desde distintos puntos de la ciudad.

La comuna destacó que la propuesta busca convertir los partidos de Uruguay en una celebración popular abierta a toda la ciudadanía, con actividades gratuitas e inclusivas para acompañar a la selección durante el Mundial.

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