Sonó para Nacional pero seguirá en España: el uruguayo Carlos Protesoni renovó su contrato con Deportivo Alavés

El centrocampista uruguayo Carlos Protesoni seguirá vinculado con el Deportivo Alavés español dos temporadas más, hasta 2028, y podría cumplir un ciclo de seis temporadas, informó el club vitoriano.
Se trata de Carlos Benavídez, ex Defensor Sporting, quien en la pasada temporada decidió llevar el apellido materno, Protesoni.
El jugador estuvo en el radar de Nacional para este período de pases, pero finalmente seguirá en España.
Real Madrid's French forward #09 Kylian Mbappe fights for the ball with Alaves' Uruguayan defender #12 Alvaro Mourino and Alaves' Uruguayan midfielder #23 Carlos Benavidez during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Deportivo Alave
Protesoni y Mouriño ante Mbappé
Foto: AFP
El uruguayo se ha consolidado como uno de los hombres fuertes del vestuario alavesista y uno de los capitanes de la plantilla del Glorioso.
“Encarna a la perfección valores que definen al club babazorro, como el compromiso, la constancia, el carácter y una competitividad innegociable”, señala el Alavés en un comunicado.
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Carlos Benavídez y Emiliano Gómez
L. Carreño
En estos cuatro cursos, el uruguayo ha disputado 105 partidos oficiales entre LaLiga y la Copa del Rey, con seis goles marcados, cifra que podía haber sido superior de no haber tenido problemas con las lesiones.
“Es un referente del actual proyecto deportivo, un futbolista plenamente identificado con la entidad y uno de sus líderes dentro y fuera del terreno de juego”, añade el club vasco.
Con base en EFE