Justicia argentina ratificó el sobreseimiento de Sebastián Sosa en la causa por abuso sexual en Vélez

El abogado Jorge Barrera informó este miércoles que el Tribunal de Impugnación de Tucumán ratificó el sobreseimiento del arquero uruguayo Sebastián Sosa en la causa por presunto abuso sexual que lo involucró junto a otros tres exjugadores de Vélez Sarsfield.

"El Tribunal de Impugnación de Tucumán ratificó el sobreseimiento de Sebastián Sosa dictado el 30 de diciembre de 2025 por atipicidad del hecho. Se confirma la postura que desarrollamos junto al Dr. Ernesto Baaclini desde el inicio de las actuaciones ", escribió Barrera en su cuenta de X.

La resolución ratifica el fallo dictado por el juez Augusto Paz Almonacid a fines de 2025, cuando resolvió sobreseer al actual arquero de Juventud de Las Piedras al entender que existía una "absoluta ausencia de prueba" respecto de su participación en los hechos denunciados.

El Tribunal de Impugnacion de Tucumán ratificó el sobreseimiento de Sebastian Sosa dictado el 30 de diciembre de 2025 por atipicidad del hecho . Se confirma la postura que desarrollamos junto al Dr Ernesto Baaclini desde el inicio de las actuaciones . pic.twitter.com/oFEuSMgPwu

En aquella sentencia , a la que accedió El Observador, el magistrado sostuvo que "de la constancia del legajo surge que no se acreditó ningún elemento objetivo que sustente delito alguno" y afirmó que "la palabra de la víctima no puede estar en contradicción con la prueba que se diligencia en el juicio".

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La reapertura de la causa que había generado incertidumbre

La novedad se conoce un mes después de que la Justicia tucumana dispusiera la reapertura del expediente. El pasado 11 de mayo, la Cámara de Apelaciones de Tucumán hizo lugar a un recurso presentado por la querella y resolvió reabrir la causa que involucra a Sosa y a los exfutbolistas de Vélez Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín.

La decisión había dejado sin efecto, de forma provisoria, el fallo de diciembre de 2025 que había sobreseído a los cuatro futbolistas al considerar que "el hecho no constituye delito".

Según trascendió entonces, la querella cuestionó aspectos de la valoración de la prueba realizada por el juez de primera instancia, especialmente en relación con pericias tecnológicas y testimonios incorporados al expediente.

La reapertura implicaba que un tribunal superior volviera a analizar parte de las pruebas reunidas desde el inicio de la investigación en marzo de 2024 e incluso abría la posibilidad de que el caso terminara en un juicio oral.

La denuncia contra los exjugadores de Vélez

La causa se originó el 6 de marzo de 2024, cuando una joven de 24 años denunció haber sido víctima de abuso sexual en una habitación del Hotel Hilton de San Miguel de Tucumán.

La denuncia involucró a Sosa y a sus entonces compañeros de Vélez Sarsfield, Osorio, Cufré y Florentín. En el caso del arquero uruguayo, la acusación era por presunta participación secundaria.

Tras conocerse el sobreseimiento de diciembre de 2025, Sosa había señalado a Referí que siempre había confiado en la Justicia.

"Desde el primer día confiamos en la Justicia. Guardamos un respetuoso silencio durante el proceso para que el fallo del juez fuera el que aclarara todos los dolorosos hechos", expresó entonces.

Ahora, según informó Barrera, el Tribunal de Impugnación resolvió ratificar aquel sobreseimiento, una decisión que vuelve a modificar el escenario judicial del caso.