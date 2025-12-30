Absolvieron a Sebastián Sosa en caso de abuso sexual en Vélez Sarsfield: "Absoluta ausencia de prueba"

La justicia argentina absolvió este martes al arquero uruguayo Sebastián Sosa , quien había sido denunciado por abuso sexual junto a otros tres jugadores de Vélez Sarsfield y estaba en libertad condicional. El fallo entendió que existe "absoluta ausencia de prueba" con respecto a Sosa.

El futbolista que defiende a Juventud de Las Piedras, dijo a Referí después de haber recibido la sentencia que siempre había "confiado en la justicia".

El juez de Tucumán Augusto Paz Almonacid consideró que "de la constancia del legajo surge que no se acreditó ningun elemento objetivo que sustente delito alguno". Afirmó también que el caso tuvo "perspectiva de género pero sin inversión indebida de la carga de la prueba" y que "la palabra de la víctima no puede estar en contradicción con la prueba que se diligencia en el juicio".

Afirmó que el relato de la víctima no condice con todo lo que surge del proceso y que existen "muchas inconsistencias" entre el relato inicial y lo que dicen sus propias amigas. Entre esos testimonios surgió uno, al que accedió Referí, de una de las amigas de la víctima que al declarar fue interrogada sobre si había existido "motivación económica" en la denuncia. Esa amiga dijo que eran "suposiciones" porque ella decía que "iba a arreglar, después decía que no, que quería ir a juicio, que a ella no le importaba la plata, después de nuevo que iba a arreglar..."

JUSTICIA El mensaje de Sebastián Sosa y su abogado Jorge Barrera luego de que el futbolista fuera absuelto en el caso de abuso sexual en Argentina

Al ser preguntada concretamente sobre una charla que mantuvieron en un bar sobre Sosa, esa testigo dijo que la víctima dijo que "no participó del hecho". "Ella tenía momentos en que sí odiaba a Sosa. Otros momentos, me acuerdo de una conversación que ella nos había dicho como que le daba pena Sosa, que esté involucrado en esto".

Luego la defensa puso el foco en preguntar si recordaba que hubiera "manifestado que le daba lástima Sosa pero que no lo iba a dejar afuera porque es el que más plata tiene", a lo que la amiga respondió: "Sí, no me acuerdo si fue en el bar Quates, pero sí".

Sosa tras escuchar la sentencia: "Desde el primer día confiamos en la Justicia"

Sosa escuchó la lectura de sentencia de la justicia por Zoom junto a su abogado Jorge Barrera desde el estudio jurídico en Solanas (Maldonado). En la audiencia en el juzgado estuvo presente su abogado en Argentina Ernesto Baaclini. Ambos defensores habían pedido el sobreseimiento de Sosa alegando que su conducta había sido "atípica", es decir que "no se violentó ninguna norma penal".

Tras escuchar el fallo, Sosa envió una comunicación a Referí en la que afirmó: "Desde el primer día confiamos en la Justicia. Guardamos un respetuoso silencio durante el proceso para que el fallo del juez fuera el que aclarara todos los dolorosos hechos".

"Hoy he sido sobreseído con una contundente sentencia . Quiero agradecer especialmente a mi familia , sobre todo a mi esposa , por confiar y estar siempre a mi lado", afirmó en su declaración en la que incluyó el agradecimiento a sus amigos "incondicionales" y a sus defensores.

Barrera y Sosa

Baaclini y Barrera afirmaron en un escrito que presentaron días atrás que del proceso que ha llevado 2 años, tanto las pericias como las diligencia probatoria, se ha demostrado que "la teoría del caso de Sosa ha sido coherente con fundamento fácticos y jurídicos por lo que solamente corresponde el sobreseimiento".

Baaclini ok Augusto Baaclini, abogado defensor de Sosa en Argentina

Ante la solicitud de la defensa, el Ministerio Público manifestó que estaba de acuerdo con lo planteado por la defensa.

El representante de la fiscalía alegó en una audiencia anterior que "mantener al imputado sujeto al proceso sería un capricho" ya que la investigación llegó para él a "un punto muerto" y que no ha sido posible avanzar en pruebas que lo involucren.

Mantener la causa abierta "violentaría su derecho a un pronunciamiento rápido que ponga fin a esa incertidumbre", dijo el fiscal en la audiencia celebrado desde las 8 de la mañana de este martes.

Si bien el juzgado dictó esa sentencia lo más probable es que la víctima apele. En Argentina existe la figura del querellante por el cual aún cuando el fiscal pida el sobreseimiento, la víctima puede apelar.

Esto no se da en Uruguay donde el proceso penal establece que la víctima puede coadyuvar en la investigación que sigue la fiscalía pero no puede presentar prueba ni se la considera parte del proceso.

El caso por el que se denunció a Sosa

En marzo de 2024, los futbolistas José Florentín, Braian Cufré, Abiel Osorio y Sosa, quienes jugaban entonces en Vélez fueron acusados por una periodista de 24 años de una violación grupal cometida en la habitación 407 del Hilton Garden Inn de San Miguel de Tucumán, donde el equipo de Liniers había disputado un partido ante Atlético de Tucumán.

La defensa de la denunciante reclamó que el proceso no se separe en responsabilidades individuales cuando se investiga una violación grupal ocurrida en un mismo espacio y tiempo. “No se puede separar artificialmente lo que ocurrió en una misma habitación, en el mismo tiempo y contra la misma víctima”, argumentó en su momento

El futbolista quedó en libertad condicional el miércoles 27 de marzo de 2024, tras pagar la fianza de US$ 50.000, luego de la denuncia en su contra y de otros tres compañeros,

En febrero de 2025 fue autorizado a salir de Argentina luego de haber sido acusado de "participación secundaria" en el caso.

En declaraciones que hizo en marzo Sosa había afirmado: "La persona que presentó la denuncia dijo: 'Sebastian Sosa no me hizo nada'. Es un hecho lamentable que no se lo deseo a nadie”, dijo el arquero uruguayo al polideportivo de canal 12.

“Viví un infierno, es una pesadilla. Lo que me involucra son los mensajes, porque la chica ya ha dicho que yo no hice nada”, explicó.