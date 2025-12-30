Dólar
En prisión domiciliaria en Argentina, Diego García celebró su cumpleaños con una dedicatoria a Peñarol

"Gracias de corazón a todos por sus mensajes, me hicieron sentir muy acompañado", escribió el exjugador de Peñarol en su Instagram

30 de diciembre 2025 - 9:18hs
Diego García durante su etapa en Peñarol. (Archivo)

Foto: @OficialCAP

Mientras está en prisión domiciliaria en Argentina, el futbolista Diego García celebró su cumpleaños número 29 este lunes, con una dedicatoria a Peñarol, su último club antes de su condena por abuso sexual en el país vecino.

El uruguayo publicó dos fotos en su cuenta de Instagram en los que muestra una gran torta de cumpleaños con la forma del escudo carbonero.

"Gracias de corazón a todos por sus mensajes, me hicieron sentir muy acompañado", escribió el jugador en la publicación.

El posteo cuenta con cientos de comentarios, uno de ellos el del exfutbolista de Peñarol Yefferson Quintana, quien le escribió: "Feliz cumple hermano fuerte abrazo".

Diego García
CASO DIEGO GARCÍA

La sentencia de Diego García: las declaraciones del jugador y de Clara, los chats que desacreditaron a una de sus amigas y el testimonio clave de un futbolista

Diego García celebrando el Torneo Intermedio que ganó con Peñarol
PEÑAROL

El mensaje de agradecimiento de Diego García a Peñarol, días después de su condena por abuso sexual en Argentina: "Me voy lleno de momentos hermosos"

García fue condenado en Argentina el pasado 25 de noviembre a seis años y ocho meses de prisión por un delito de abuso sexual con acceso carnal, acusado por la exjugadora de hockey de Estudiantes de La Plata Clara Bulacio.

El jugador fue enviado a prisión domiciliaria en La Plata hasta que su condena quede firme, un proceso que distintas fuentes adelantaron que puede durar años.

Tras su condena Peñarol rescindió su contrato, algo que estaba estipulado en el documento que firmó el jugador cuando llegó a ese club en 2025.

García agradeció días después al equipo por permitirle "cumplir el sueño de defender la camiseta amarilla y negra". "Cierro una etapa que me va marcar para toda la vida. Gracias Peñarol, me hicieron una persona muy feliz", afirmó en una publicación de Instagram.

