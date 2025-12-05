El mensaje de agradecimiento de Diego García a Peñarol, días después de su condena por abuso sexual en Argentina: "Me voy lleno de momentos hermosos"

Diego García , exjugador de Peñarol condenado por abuso sexual en Argentina el pasado 25 de noviembre, publicó un mensaje de agradecimiento al club este jueves a través de su cuenta de Instagram, acompañado de fotos y un video que muestran momentos del futbolista en el carbonero.

"Carboneras, carboneros solo me queda decirles gracias" , comenzó escribiendo García, cuyo contrato fue rescindido por Peñarol al ser condenado , algo que estaba estipulado en el acuerdo entre el jugador y el club.

"Me voy lleno de momentos hermosos, aprendizajes y personas increíbles que siempre van a estar en mi corazón", continuó el exfutbolista carbonero, quien agradeció "a la gente de cocina, cuerpo médico, utileros y gente de Los Aromos ".

Luego García, quien desde su condena se encuentra en prisión domiciliaria en La Plata , también le dio las gracias a sus excompañeros "por los momentos vividos, por las risas en el día a día, por los mates en el fogón los días de concentración".

Por último, el jugador agradeció al club por permitirle "cumplir el sueño de defender la camiseta amarilla y negra": "Por momentos haciéndolo bien, en otros no tanto pero siempre entregándome por completo por el escudo que llevaba en el pecho, el escudo más hermoso de todos".

"Cierro una etapa que me va marcar para toda la vida. Gracias Peñarol, me hicieron una persona muy feliz", concluyó.