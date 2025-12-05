Dólar
El mensaje de agradecimiento de Diego García a Peñarol, días después de su condena por abuso sexual en Argentina: "Me voy lleno de momentos hermosos"

"Cierro una etapa que me va marcar para toda la vida. Gracias Peñarol, me hicieron una persona muy feliz", afirmó el exjugador carbonero

5 de diciembre 2025 - 7:47hs
Diego García celebrando el Torneo Intermedio que ganó con Peñarol

Diego García celebrando el Torneo Intermedio que ganó con Peñarol

Foto: Leonardo Carreño

Diego García, exjugador de Peñarol condenado por abuso sexual en Argentina el pasado 25 de noviembre, publicó un mensaje de agradecimiento al club este jueves a través de su cuenta de Instagram, acompañado de fotos y un video que muestran momentos del futbolista en el carbonero.

"Me voy lleno de momentos hermosos, aprendizajes y personas increíbles que siempre van a estar en mi corazón", continuó el exfutbolista carbonero, quien agradeció "a la gente de cocina, cuerpo médico, utileros y gente de Los Aromos".

Luego García, quien desde su condena se encuentra en prisión domiciliaria en La Plata, también le dio las gracias a sus excompañeros "por los momentos vividos, por las risas en el día a día, por los mates en el fogón los días de concentración".

Diego García
CASO DIEGO GARCÍA

La sentencia de Diego García: las declaraciones del jugador y de Clara, los chats que desacreditaron a una de sus amigas y el testimonio clave de un futbolista

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
PEÑAROL

"Es mentira", la versión que tienen en Peñarol sobre la posibilidad de que Maximiliano Silvera pase a Nacional

Por último, el jugador agradeció al club por permitirle "cumplir el sueño de defender la camiseta amarilla y negra": "Por momentos haciéndolo bien, en otros no tanto pero siempre entregándome por completo por el escudo que llevaba en el pecho, el escudo más hermoso de todos".

"Cierro una etapa que me va marcar para toda la vida. Gracias Peñarol, me hicieron una persona muy feliz", concluyó.

