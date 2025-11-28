La sentencia de Diego García: las declaraciones del jugador y de Clara, los chats que desacreditaron a una de sus amigas y el testimonio clave de un jugador

Este martes la Justicia argentina condenó a Diego García , desde ese día exjugador de Peñarol , a seis años y ocho meses de prisión por un delito de abuso sexual con acceso carnal , como responsable de violar a la exjugadora de hockey Clara Bulacio en una fiesta realizada en febrero de 2021, cuando ambos integraban el club Estudiantes.

El jugador se encuentra en una casa alquilada de La Plata, donde está recluido en prisión domiciliaria mientras espera que su condena quede firme. La defensa del jugador apelará la sentencia y analiza pedir cambiar el régimen de domiciliaria, mientras que los abogados de Bulacio buscarán que el futbolista espere el proceso de su condena en prisión .

El veredicto, al que accedió Referí, consta de 78 páginas, y en él se destacan las declaraciones de Bulacio y García, junto con los testimonios de distintos futbolistas que participaron de la fiesta en la que ocurrieron los hechos.

El juez de La Plata Ezequiel Augusto Medrano priorizó el relato de Clara como prueba principal para la condena de García, y desestimó el relato de los hechos del jugador debido a que varios fragmentos no coinciden con lo declarado por todos los demás testigos.

JUSTICIA La sorpresa y "confusión" de la defensa de Diego García tras su condena por abuso sexual, y la búsqueda "de apuro" de una casa para el exjugador de Peñarol

Uno de los testimonios de un entonces compañero del jugador, Darío Sarmiento, fue clave para el juez para demostrar la falta de consentimiento, así como distintos chats lo llevaron a desacreditar el relato de una de las entonces amigas de Clara que testificó en contra de la versión de la denunciante.

El relato de Diego García

diego-garcia-jpeg..webp Diego García durante su paso por Estudiantes

En su testimonio, realizado en la última audiencia del juicio, García recordó que ya conocía a Clara de haberla visto en otros eventos, y que en la fiesta en la que ocurrieron comenzó a conversar con ella, su amiga Milagros y Darío Sarmiento.

García afirmó que en un momento le preguntó a Milagros si Bulacio "tenía novio", y minutos después la propia Clara se acercó y le dijo entre risas: "No le digas las cosas a mi amiga, decírmelo personalmente a mí".

Según el jugador, durante un rato bailaron y conversaron con Clara al borde de la piscina, hasta que en un momento decidieron entrar a la casa. Primero se prepararon un trago y luego intentaron entrar a dos habitaciones, pero una estaba cerrada y en la otra "había gente adentro".

"Y ahí fue cuando decidimos ir al baño. Ella nunca, nunca me dijo que no, nunca jamás, porque ante el mínimo indicio, y esto lo digo con la mayor de la sinceridad, ante el mínimo indicio de hacérmelo saber que ella no quería, obviamente que yo no, ni yo ni ella íbamos a seguir adelante con lo que hicimos", testificó García.

"Ingresamos al baño, arrancamos a los besos, a tocarnos. Yo le hice saber en un momento que no tenía preservativo y ella me dijo que no importaba, pero que no le terminara adentro. Y bueno, obviamente hicimos lo que hicimos", agregó, y recordó que después de terminar el acto Clara le expresó: "Salí vos primero, así no nos quemamos". Luego, García incluso afirmó que ambos siguieron en la fiesta con distintos grupos y cruzaron miradas.

Para el juez la declaración de García da “refuerzo a la versión brindada por clara”. Aseguró que ningún testigo los vio bailar juntos “y menos buscar habitaciones para ir al baño”. Tampoco nadie los vio cruzar mirada ya que hasta los propios compañeros de Clara la vieron “callada y llorando pidiendo irse de la fiesta”.

El relato de Clara Bulacio y la denuncia tras una filtración

El juez de la causa tomó con "especial gravitancia" el relato de los hechos de Clara, quien en el juicio declaró que el 24 de febrero de 2021 la invitaron junto a su amiga Milagros a una fiesta de jugadores de Estudiantes en una quinta de La Plata, a la que fue junto a una segunda amiga, Julieta, sin contarle a los padres.

Bulacio conocía a cuatro de los futbolistas que integraban el plantel, y "ubicaba" a García porque era parte del equipo y ella era hincha de Estudiantes. Llegaron al lugar a las 15:30, y durante la tarde tomaron alcohol, jugaron al volley en la "pileta" y bailaron.

Clara recuerda que más sobre la noche fue al baño. Tras esperar su turno en fila Clara entró, y allí fue sorprendida por García, que la empujó hacia adentro y cerró la puerta, para luego penetrarla. “Yo varias veces dije que no, que no quería, incluso a raíz de eso también tuve un golpe en la cara contra los azulejos del baño”, relató Clara.

Tras penetrarla, Bulacio afirmó que García le eyaculó en una pierna, y luego la limpió "con la toalla del baño" antes de irse de ese lugar. "Yo quedo en un estado de shock, por lo que me siento a pensar en lo que había pasado en la ducha del baño", continuó.

A la salida de esa habitación se cruzó con sus amigas y les pidió ir a otro baño de la quinta, sin contarle sobre lo sucedido. "No quería aceptarlo, pero en el transcurrir del tiempo yo empiezo a estar más consciente, creo yo que el alcohol también se me fue yendo del cuerpo y ahí es donde empiezo a entender mucho más la situación que había sido violada, que yo había dicho reiteradas veces que no y que me quería ir de ese lugar", agregó.

El 26 de febrero, Clara decidió denunciar la situación luego de sufrir un ataque de pánico y relatar parte de los hechos en una ambulancia. Un médico dijo que no podían sedarla ya que debía declarar, sino ellos iban a tener que hacerlo.

20250827 Diego García Río Negro de San José Peñarol Copa AUF Uruguay 2025. Foto: @CopaAUFUruguay Diego García Foto: @CopaAUFUruguay

Bulacio presentó su declaración, pero cuando fue a pedirle el documento a su madre para firmar ella le advirtió que como García era "un jugador de fútbol" el caso "se iba a hacer público", algo que a Clara le dio "pánico". Una policía le dijo que "se podía llegar a archivar la causa", y que esta "iba a quedar" para cuando estuviera lista y quisiera "retomar". Clara les consultó si debía realizarse un examen médico, pero le explicaron que como ya habían pasado casi tres días de los hechos "el ADN se borra".

Se fue a su casa pensando que la causa estaba archivada, y a las horas concurrió al cumpleaños de su abuela. Cuando estaban por soplar las velas Clara sintió "vibrar demasiado al celular". Fue entonces cuando vio que un periodista había filtrado su causa con todos sus datos, y el nombre de Diego García.

La familia se fue de la fiesta y llamó a uno de sus primos, que es abogado. “Me hicieron la pregunta a mi de que, si ya había pasado lo que yo no quería que pase, que era esa exposición, por qué no retomar la causa. El temor más grande era que toda La Plata sepa lo que me había pasado y ya lo sabía, entonces tomé la decisión de retomar la causa", declaró.

Según Clara, allí comenzó su "infierno más grande". Poco después del hecho vendió su celular para mudarse a Buenos Aires, donde vive actualmente, para no ser una carga para su familia, y porque le es difícil volver a La Plata.

“Yo lo único que quería era justicia, pero a lo largo de los años también entendí que no sé si hay un resarcimiento a todo el dolor que yo vendo sufriendo desde el 2021, ni económico, ni penal. Creo que nada va a devolverme a esa Clara de ese entonces. Yo tuve que arrancar de cero a reconstruirme, a volver a formarme”, remarcó.

El testimonio clave de un compañero de Diego García

sarmiento-1536x1024 Darío Sarmiento, exjugador de Estudiantes que compartió plantel con Diego García Foto: Tigre

A principios del juicio estaba previsto que más de una decena de futbolistas testificaran en las audiencias. Sin embargo, finalmente se acordó que se tomaran las declaraciones de algunos jugadores ya realizadas anteriormente como parte de la prueba.

Una de estas declaraciones fue la de Darío Sarmiento, excompañero de García en Estudiantes. El jugador afirmó que tuvo relaciones sexuales con Clara dos semanas antes de la fiesta, y afirmó que incluso en ese evento se besó con la víctima.

"Con Clara estuvimos, en el baño, pero chapamos nomás, quisimos en un principio tener relaciones pero los dos dijimos que no daba", expresó el hoy jugador del Luttich de Bélgica.

Para el juez, esta declaración fue clave, ya que demostró que Clara había estado en una situación similar a la que estuvo con García, pero en ese caso no había querido tener relaciones, lo que entiende deja en claro la "falta de voluntad" que Bulacio tenía para tener sexo con el futbolista uruguayo.

Los chats que desacreditaron a una de las amigas de Clara

1644684318601.webp WhatsApp deja de ser compatible con algunos modelos de celular Unsplash

La defensa de García tuvo como uno de sus argumentos principales las declaraciones de Julieta y Milagros, las dos entonces amigas de Clara que fueron junto a ella a la fiesta, y que declararon que no habían visto indicios de una violación por parte de la denunciante. Incluso, ambas mujeres fueron denunciadas por falso testimonio por parte de la defensa de Bulacio.

Milagros afirmó que encontraron a Clara en el baño tras los hechos y se empezaron "a reír", y que luego Bulacio les pidió ir a otro baño para "acomodar la bombacha". Allí, le preguntó si había tenido sexo sin protección, y cuando le dijo que sí la empezó "a retar", ya que también había hecho cosas similares en otras fiestas.

Según la amiga, fue tras ello que Clara "se largó a llorar de la nada", algo a lo que reconoció no le dieron "mucha importancia" porque lloraba seguido. Luego les dijo a ambas que estaba "arrepentida", y recordó que en los dos días siguientes conversaron de forma normal, pero no recordaba que Clara le haya dicho "Diego me violó".

No obstante, en la sentencia se mostraron diversos extractos de audios y chats que Clara y Milagros intercambiaron el 25 de febrero, un día después de los hechos, en los que Bulacio le habla sobre la violación, lo que para el juez Medrano desacreditó el relato de la amiga.

"Cada vez se me va más el alcohol en sangre y cada vez estoy más consciente de lo que pasó y cada vez estoy más segura de lo que yo no quería. Yo entiendo que vos decías los comentarios así en el auto (a la vuelta de la fiesta) por decirlos, pero realmente yo no quería estar con él y nada justifica lo que yo pasé", le dijo Clara a Milagros en un audio enviado el 25 de febrero.

Milagros la apoyó y le dijo que tratara de no pensar en eso. “El sorete es él por no rescatarse de que no querías”, agregó. Clara también le mostró fotos de su pómulo hinchado por el golpe, aunque luego Milagros dijo que no recordaba haber visto esa lesión.