Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Peñarol quiere a Diego Laxalt; hubo un acercamiento y existe aún una diferencia para que firme

Los aurinegros pretenden sumar a un futbolista de experiencia que juega en distintas posiciones

29 de diciembre 2025 - 14:16hs
Diego Laxalt
Diego Laxalt AFP

Peñarol sigue trabajando en la interna para lo que será la conformación final del plantel principal de cara a la temporada venidera, en la que buscará ganar por primera vez la Liga AUF Uruguaya (nuevo nombre que adquirió este año el Campeonato Uruguayo), ya que perdió en 2025 el título en dos finales ante Nacional, el eterno rival. Uno de los nombres por el que hubo contactos en las últimas horas, según informó una fuente del club a Referí, es el futbolista Diego Laxalt.

El jugador de 32 años, puede jugar en varias posiciones, ya que lo ha hecho como volante, lateral derecho e incluso extremo.

En 2018 tomó parte del Mundial de Rusia con la selección uruguaya comandada por el Maestro Óscar Tabárez que terminó en el quinto lugar.

Ronald Araujo
ESPAÑA

La gran noticia para Barcelona y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, a seis meses del Mundial 2026: Ronald Araujo regresó a España y vuelve a entrenar

Federico Valverde y Mina Bonino disfrutaron de sus vacaciones en Suiza bajo la nieve
FÚTBOL

Federico Valverde cargó pilas en dos polos opuestos mientras espera volver con Real Madrid: el frío de Suiza y el calor de Dubái

Peñarol cerró hasta ahora a cuatro contrataciones: este domingo se confirmó la cuarta alta para el plantel, de Abel Hernández, tras lo que dijo su representante, Pablo Bentancur.

No obstante, ha tenido problemas con otras como la llegada de Baltasar Barcia, ya que se sumó Nacional a último momento cuando estaba todo acordado, el argentino Javier Ruiz, que también se cayó sobre el final de la transacción, así como tampoco se sabe aún qué ocurrirá con Nicolás Vallejo, contratado por León de México, y si es cedido por el Grupo Pachuca a los aurinegros, luego del acuerdo de palabra que dicen desde Peñarol que existe.

A su vez, aún no está claro el futuro de Matías Arezo. Si bien hubo negociaciones entre los aurinegros y Gremio, el club dueño de la ficha, para tratar de obtener un nuevo préstamo por US$ 400.000, hasta ahora no hubo adelantos en el tema.

El jugador se casó este fin de semana y se tomará unos días de vacaciones junto a su flamante esposa, justo cuando este miércoles vence su contrato con los carboneros.

La propuesta de Peñarol

Diego Laxalt comenzó a jugar profesionalmente en la temporada 2012-13 en Defensor Sporting, club en el que realizó las divisiones formativas.

Su muy buen nivel lo llevó directamente a Bologna de Italia, que luego lo prestó a Empoli y de allí, pasó a Genoa.

La sorpresa mayor se dio en 2018-19 cuando fue contratado por Milan, en el que jugó 20 partidos en su primera temporada, fue cedido a Torino, y a su regreso, alternó muy poco.

Luego de que Celtic Glasgow de Escocia comprara su ficha, en los últimos años defendió a Dinamo Moscú de Rusia.

Según comentó una fuente a Referí, Peñarol quiere un contrato que no sea muy extenso en la primera temporada, pero tanto él como su representante, pretenden uno a largo plazo. Esa es una de las diferencias que existen actualmente.

Si en los próximos días llegan a un acuerdo en este último punto, Diego Laxalt jugará en la temporada 2026 con los aurinegros.

Temas:

Peñarol Diego Laxalt AC Milan Ignacio Ruglio

Seguí leyendo

Las más leídas

Nicolás Vallejo entrenó con León de México, su nuevo club
PEÑAROL

Pese al acuerdo de palabra con el Grupo Pachuca para que juegue en Peñarol, Nicolás Vallejo empezó a entrenar en León y ni habla de los aurinegros; mirá el video

Matías Arezo se casó con Camila Cedrés mientras espera por seguir en Peñarol
PEÑAROL

Se casó Matías Arezo mientras sigue aguardando la posibilidad de seguir o no en Peñarol para 2026; mirá el video

Abel Hernández durante su pasaje por Peñarol en el 2023. (Archivo)
PEÑAROL

Abel Hernández reveló el número que usará en Peñarol en 2026 y afirmó que tiene "atomizado" a Nicolás Vallejo para que lo acompañe en el carbonero

Eduardo Acevedo durante una de sus etapas en Defensor Sporting
NUEVO CLUB

Eduardo Acevedo vuelve a dirigir después de cuatro años: el ex Nacional y Defensor será entrenador de Miramar Misiones

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos