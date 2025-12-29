Peñarol quiere a Diego Laxalt; hubo un acercamiento y existe aún una diferencia para que firme

Peñarol sigue trabajando en la interna para lo que será la conformación final del plantel principal de cara a la temporada venidera, en la que buscará ganar por primera vez la Liga AUF Uruguaya (nuevo nombre que adquirió este año el Campeonato Uruguayo), ya que perdió en 2025 el título en dos finales ante Nacional, el eterno rival. Uno de los nombres por el que hubo contactos en las últimas horas, según informó una fuente del club a Referí, es el futbolista Diego Laxalt.

El jugador de 32 años, puede jugar en varias posiciones, ya que lo ha hecho como volante, lateral derecho e incluso extremo.

En 2018 tomó parte del Mundial de Rusia con la selección uruguaya comandada por el Maestro Óscar Tabárez que terminó en el quinto lugar.

Peñarol cerró hasta ahora a cuatro contrataciones: este domingo se confirmó la cuarta alta para el plantel, de Abel Hernández, tras lo que dijo su representante, Pablo Bentancur.

No obstante, ha tenido problemas con otras como la llegada de Baltasar Barcia, ya que se sumó Nacional a último momento cuando estaba todo acordado, el argentino Javier Ruiz, que también se cayó sobre el final de la transacción, así como tampoco se sabe aún qué ocurrirá con Nicolás Vallejo, contratado por León de México, y si es cedido por el Grupo Pachuca a los aurinegros, luego del acuerdo de palabra que dicen desde Peñarol que existe.

A su vez, aún no está claro el futuro de Matías Arezo. Si bien hubo negociaciones entre los aurinegros y Gremio, el club dueño de la ficha, para tratar de obtener un nuevo préstamo por US$ 400.000, hasta ahora no hubo adelantos en el tema.

El jugador se casó este fin de semana y se tomará unos días de vacaciones junto a su flamante esposa, justo cuando este miércoles vence su contrato con los carboneros.

La propuesta de Peñarol

Diego Laxalt comenzó a jugar profesionalmente en la temporada 2012-13 en Defensor Sporting, club en el que realizó las divisiones formativas.

Su muy buen nivel lo llevó directamente a Bologna de Italia, que luego lo prestó a Empoli y de allí, pasó a Genoa.

La sorpresa mayor se dio en 2018-19 cuando fue contratado por Milan, en el que jugó 20 partidos en su primera temporada, fue cedido a Torino, y a su regreso, alternó muy poco.

Luego de que Celtic Glasgow de Escocia comprara su ficha, en los últimos años defendió a Dinamo Moscú de Rusia.

Según comentó una fuente a Referí, Peñarol quiere un contrato que no sea muy extenso en la primera temporada, pero tanto él como su representante, pretenden uno a largo plazo. Esa es una de las diferencias que existen actualmente.

Si en los próximos días llegan a un acuerdo en este último punto, Diego Laxalt jugará en la temporada 2026 con los aurinegros.