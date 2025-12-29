Dólar
/ Economía y Empresas / TARIFAS PÚBLICAS

Combustibles: proyecciones anticipan baja en los precios de la nafta y el gasoil para enero de 2026

La caída en los precios internacionales de referencia podría trasladarse a los valores en surtidor; define el Poder Ejecutivo

29 de diciembre 2025 - 15:18hs
combustibles, nafta, gasoil, ancap, parametrica_LCM9775 (4).JPG
Foto: Leonardo Carreño.
El Observador | Miguel Noguez

Por  Miguel Noguez

Esta semana, el Poder Ejecutivo definirá los precios que regirán para los combustibles desde el jueves 1.º de enero de 2026, en lo que será la primera actualización del año bajo la metodología bimestral vigente.

Las cifras del bimestre noviembre-diciembre, comparadas con las del bimestre setiembre-octubre, muestran que los precios internacionales de referencia se abarataron tanto para la nafta como para el gasoil.

Esta información surge de analizar los datos mensuales que publica la Ursea en su informe de Precio de Paridad de Importación (PPI), que toma como referencia la evolución de los valores en la costa del Golfo de México, en Estados Unidos.

En el período analizado, el PPI ex planta de la refinería de La Teja para la nafta Súper 95 —incluyendo agrocombustibles— se redujo en promedio un 5,8 % respecto al bimestre anterior, según datos procesados por El Observador. En el caso del gasoil común, la baja fue del 1,8 %.

Proyección de precios para enero

Considerando estas variaciones, se estima que la nafta Súper 95 bajaría unos $ 0,20 por litro, sobre un precio actual de $ 78,02. El gasoil 50-S podría reducirse cerca de $ 0,90 por litro, desde los $ 49,77 vigentes.

Estos datos coinciden con los precios de venta al público de referencia para gasolinas y gasoil 50-S publicadoS por la Ursea, que propone como nuevos valores de venta para enero lo siguiente: $ 77,79 para la nafta Súper y $ 48,90 para el gasoil.

Aquí se considera la suma del precio sin tasas e impuestos, el factor de estabilización o sobreprecio —que pasaría de $ 1,5 a $ 1,20 por litro—, los impuestos y el resto de los componentes de la cadena, como fletes y bonificaciones, que también tendrán ajustes al comenzar el 2026.

Los precios de referencia sirven para que el Poder Ejecutivo determine las tarifas finales de los combustibles en el país.

