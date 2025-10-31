Dólar
/ Economía y Empresas / TARIFS PÚBLICAS

Combustibles: el gobierno definió baja en los precios de la nafta y el gasoil

Las nuevas tarifas rigen desde este sábado 1° de noviembre y hasta el 31 de diciembre próximo

31 de octubre 2025 - 15:50hs
_lcm9295.webp
Foto: Leonardo Carreño
Cargador de nafta

Cargador de nafta

Foto: Leonardo Carreño

El Poder Ejecutivo anunció los nuevos precios de los combustibles que estarán vigentes desde este sábado 1° de noviembre y por dos meses, hasta el 31 de diciembre, cuando se realizará la próxima revisión según la nueva metodología.

La nafta Súper 95 baja $ 0,18 y pasa de $ 78,20 a $ 78,02 por litro como precio máximo de venta al público.

Por su parte, el gasoil 50S se abarata $ 0,37 y pasa de $ 50,14 a $ 49,77 por litro como precio máximo de venta en las estaciones de servicio.

En tanto, el supergás (tarifa subsidiada) se mantiene en $ 88,46 por kilo. De esta manera, la garrafa de 13 kilos tendrá un costo al público de $ 1.150 (sin envío).

Los hogares de menores ingresos (beneficiarios del Mides) continuarán accediendo a una rebaja del 50% y pagarán $ 575 por una garrafa de 13 kilos.

