Combustibles: el gobierno definió baja en los precios de la nafta y el gasoil

El Poder Ejecutivo anunció los nuevos precios de los combustibles que estarán vigentes desde este sábado 1° de noviembre y por dos meses, hasta el 31 de diciembre, cuando se realizará la próxima revisión según la nueva metodología.

La nafta Súper 95 baja $ 0,18 y pasa de $ 78,20 a $ 78,02 por litro como precio máximo de venta al público.

Por su parte, el gasoil 50S se abarata $ 0,37 y pasa de $ 50,14 a $ 49,77 por litro como precio máximo de venta en las estaciones de servicio.

SINDICATOS Macedo del PIT-CNT: "No se trabaja para ser pobres, se trabaja para tener una buena vida"

Las variaciones en los precios de la nafta y el gasoil están en línea con lo adelantado por El Observador esta semana, en base a proyecciones propias que consideran la evolución de los precios internacionales de referencia en los últimos dos bimestres.

En tanto, el supergás (tarifa subsidiada) se mantiene en $ 88,46 por kilo. De esta manera, la garrafa de 13 kilos tendrá un costo al público de $ 1.150 (sin envío).

Los hogares de menores ingresos (beneficiarios del Mides) continuarán accediendo a una rebaja del 50% y pagarán $ 575 por una garrafa de 13 kilos.