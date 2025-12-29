Justicia dictó medidas limitativas de la libertad para la conductora involucrada en un accidente de tránsito en Punta del Este

La Justicia dispuso medidas limitativas de la libertad para la conductora argentina de 34 años que protagonizó un accidente de tránsito el pasado viernes en Punta del Este en el que murió un motociclista uruguayo de 44 años .

La conductora, de 34 años, no podrá salir del país por 60 días –se le retuvo la documentación de viaje– y debió fijar domicilio , informó FM Gente.

Su abogado, Alejandro Balbi, consideró a la salida de la audiencia que las medidas " eran lo esperado ", porque son las que están previstas para estos casos, pero cuestionó su extensión.

"No nos opusimos. Sí nos opusimos en cuanto al plazo, porque entendemos que podemos llegar a algún punto de encuentro, medidas alternativas de solución del conflicto”, agregó en diálogo con el citado medio de Maldonado.

La conductora cruzó la rambla de Punta del Este en la parada 33 de la playa Brava sobre la rambla Lorenzo Batlle Pacheco y aminoró en la mitad del cruce, mientras otra camioneta, que circulaba por la rambla hacia el este, invadió su carril de giro.

En ese momento, la moto Yamaha que venía por la izquierda a alta velocidad chocó contra el auto.

Balbi aseguró que su defendida es "una persona de bien que lamentablemente tuvo que protagonizar un accidente de tránsito".

Agregó que la mujer "está devastada" y en un estado de "shock emocional" que la obligó a ser medicada.

Fuentes de la Jefatura de Policía de Maldonado confirmaron a El Observador que la conductora argentina circulaba con la libreta de conducir vencida.

El abogado de la víctima, Sebastián Serrón, dijo en las últimas horas que la familia de su defendido está "muy consternada".

Era un trabajador que iba a su trabajo y que lamentablemente pierde la vida en un siniestro de estas características", apuntó.