Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
algo de nubes
Martes:
Mín  23°
Máx  33°

Siguenos en:

/ Nacional / ACCIDENTE

Justicia dictó medidas limitativas de la libertad para la conductora involucrada en un accidente de tránsito en Punta del Este

Un motociclista uruguayo de 44 años murió en el lugar del accidente; la mujer, de nacionalidad argentina, circulaba con la libreta de conducir vencida

29 de diciembre 2025 - 15:19hs
Conductora argentina que protagonizó accidente en Punta del Este
Captura: video FM Gente

La Justicia dispuso medidas limitativas de la libertad para la conductora argentina de 34 años que protagonizó un accidente de tránsito el pasado viernes en Punta del Este en el que murió un motociclista uruguayo de 44 años.

La conductora, de 34 años, no podrá salir del país por 60 días –se le retuvo la documentación de viaje– y debió fijar domicilio, informó FM Gente.

Su abogado, Alejandro Balbi, consideró a la salida de la audiencia que las medidas "eran lo esperado", porque son las que están previstas para estos casos, pero cuestionó su extensión.

Más noticias
accidente de transito en rambla de punta del este: conductora del auto declarara el lunes en fiscalia
MALDONADO

Accidente de tránsito en rambla de Punta del Este: conductora del auto declarará el lunes en Fiscalía

accidente fatal en punta del este: conductora argentina circulaba con la libreta vencida
ACCIDENTE

Accidente fatal en Punta del Este: conductora argentina circulaba con la libreta vencida

"No nos opusimos. Sí nos opusimos en cuanto al plazo, porque entendemos que podemos llegar a algún punto de encuentro, medidas alternativas de solución del conflicto”, agregó en diálogo con el citado medio de Maldonado.

La conductora cruzó la rambla de Punta del Este en la parada 33 de la playa Brava sobre la rambla Lorenzo Batlle Pacheco y aminoró en la mitad del cruce, mientras otra camioneta, que circulaba por la rambla hacia el este, invadió su carril de giro.

En ese momento, la moto Yamaha que venía por la izquierda a alta velocidad chocó contra el auto.

Balbi aseguró que su defendida es "una persona de bien que lamentablemente tuvo que protagonizar un accidente de tránsito".

Agregó que la mujer "está devastada" y en un estado de "shock emocional" que la obligó a ser medicada.

Fuentes de la Jefatura de Policía de Maldonado confirmaron a El Observador que la conductora argentina circulaba con la libreta de conducir vencida.

El abogado de la víctima, Sebastián Serrón, dijo en las últimas horas que la familia de su defendido está "muy consternada".

Era un trabajador que iba a su trabajo y que lamentablemente pierde la vida en un siniestro de estas características", apuntó.

Temas:

Punta del Este accidente

Seguí leyendo

Las más leídas

El comunicador Rafael Villanueva
GRAVE

Rafa Villanueva está internado en estado grave en un sanatorio de Maldonado por una infección generalizada

Accidente fatal en Punta del Este: conductora argentina circulaba con la libreta vencida
ACCIDENTE

Accidente fatal en Punta del Este: conductora argentina circulaba con la libreta vencida

“Una tormenta de nieve y tres vuelos cancelados”: la odisea de la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst para llegar a Uruguay
MODA

“Una tormenta de nieve y tres vuelos cancelados”: la odisea de la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst para llegar a Uruguay

Nicolás Vallejo entrenó con León de México, su nuevo club
PEÑAROL

Pese al acuerdo de palabra con el Grupo Pachuca para que juegue en Peñarol, Nicolás Vallejo empezó a entrenar en León y ni habla de los aurinegros; mirá el video

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos