Accidente de tránsito en rambla de Punta del Este: conductora del auto declarará el lunes en Fiscalía

La conductora del auto Mercedes Benz declarará el lunes en la Fiscalía de Maldonado, tras el accidente de tránsito que protagonizó en la rambla de Punta del Este el pasado viernes, en el que murió un motociclista de 44 años.

La mujer es de nacionalidad argentina pero vive entre ese país y Estados Unidos. Su defensor, Alejandro Balbi, afirmó a El Observador que el test de alcoholemia le dio negativo y que sostendrá ante la Justicia que su clienta no infringió ninguna norma de tránsito al cruzar, puesto que ella venía por la derecha y tenía preferencia.

La argentina de 34 años cruzó la rambla en la parada 33 de la playa Brava sobre la rambla Lorenzo Batlle Pacheco y aminoró. En ese momento, la moto Yamaha que venía por la izquierda a alta velocidad chocó contra el auto.

La víctima de 44 años trabajaba en una empresa de seguridad. Las imágenes que primero divulgó el periodista Marcelo Gallardo muestran que el motociclista voló por los aires luego del impacto.

CHOQUE FATAL EN PUNTA DEL ESTE: MURIÓ UN MOTOCICLISTA



El accidente se produjo el viernes en la rambla de la playa Brava. La conductora del auto es argentina. #Accidente #Choque #Choquefatal pic.twitter.com/BRUYHh0xdo — Radio Del Plata (@RadioDelPlata) December 27, 2025 La conductora del auto fue asistida por la misma unidad médica por crisis nerviosa. Su abogado Balbi se constituyó en el lugar puesto que al tomar conocimiento del accidente estaba cerca.