/ Nacional / MALDONADO

Accidente de tránsito en rambla de Punta del Este: conductora del auto declarará el lunes en Fiscalía

El motociclista de 44 años voló por los aire tras el choque y murió en el lugar del accidente

27 de diciembre 2025 - 17:22hs
accidente

La conductora del auto Mercedes Benz declarará el lunes en la Fiscalía de Maldonado, tras el accidente de tránsito que protagonizó en la rambla de Punta del Este el pasado viernes, en el que murió un motociclista de 44 años.

La mujer es de nacionalidad argentina pero vive entre ese país y Estados Unidos. Su defensor, Alejandro Balbi, afirmó a El Observador que el test de alcoholemia le dio negativo y que sostendrá ante la Justicia que su clienta no infringió ninguna norma de tránsito al cruzar, puesto que ella venía por la derecha y tenía preferencia.

La argentina de 34 años cruzó la rambla en la parada 33 de la playa Brava sobre la rambla Lorenzo Batlle Pacheco y aminoró. En ese momento, la moto Yamaha que venía por la izquierda a alta velocidad chocó contra el auto.

La víctima de 44 años trabajaba en una empresa de seguridad. Las imágenes que primero divulgó el periodista Marcelo Gallardo muestran que el motociclista voló por los aires luego del impacto.

La conductora del auto fue asistida por la misma unidad médica por crisis nerviosa. Su abogado Balbi se constituyó en el lugar puesto que al tomar conocimiento del accidente estaba cerca.

