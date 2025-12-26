Dólar
/ Cultura y Espectáculos / ESPECTÁCULOS

VIDEO | Pampita rompió el silencio y explicó por qué visitó el Sanatorio Cantegril de Punta del Este en Navidad

Luego de que las imágenes circularan en redes sociales donde se la vio en la guardia del centro de salud acompañada de su pareja, el polista Martín Pepa, la conductora descartó que la consulta haya sido para ella ni para sus hijos.

26 de diciembre 2025 - 11:01hs
PAMPITA EN PUNTA DEL ESTE

La modelo argentina Carolina "Pampita" Ardohain rompió el silencio y precisó los motivos por los que asistió al Sanatorio Cantegril de Punta del Este en plena Navidad.

Luego de que las imágenes circularan en redes sociales donde se la vio en la guardia del centro de salud acompañada de su pareja, el polista Martín Pepa, la conductora descartó que la consulta haya sido para ella ni para sus hijos.

"Vine a acompañar a una amiga. No tengo nada que ver", enfatizó Ardohain en diálogo con "Farándula show", en referencia a la maquilladora, Estefanía Novillo, quien requirió asistencia médica para su hijo de 17 años, Felipe Mon.

Pampita llegó al país el 23 de diciembre junto a su familia para celebrar Navidad y Año Nuevo en Punta del Este. "Feliz con todos los chicos a pasar vacaciones. Amamos Uruguay, nos tratan bárbaro", destacó días atrás.

Noticia en desarrollo...

