La modelo argentina Carolina "Pampita" Ardohain rompió el silencio y precisó los motivos por los que asistió al Sanatorio Cantegril de Punta del Este en plena Navidad.
VIDEO | Pampita rompió el silencio y explicó por qué visitó el Sanatorio Cantegril de Punta del Este en Navidad
Luego de que las imágenes circularan en redes sociales donde se la vio en la guardia del centro de salud acompañada de su pareja, el polista Martín Pepa, la conductora descartó que la consulta haya sido para ella ni para sus hijos.