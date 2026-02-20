VIDEO | Las últimas declaraciones públicas de Eric Dane: "No tengo ningún motivo para estar de buen humor"

El actor, intérprete de los personajes Mark Sloan en Grey’s Anatomy y Cal Jacobs en Euphoria, Eric Dane , murió el jueves como consecuencia del agravamiento del cuadro de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) con el que había sido diagnosticado meses atrás.

De 53 años, fue su familia quien confirmó el desceso mediante un comunicado publicado por la revista People: "Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida", reseñó el texto.

Oriundo de San Francisco , California, Dane mostró en los últimos meses un deterioro evidente: fue visto en silla de ruedas y con dificultades en el habla, aunque siempre mantuvo una actitud de lucha y mensajes de esperanza hacia sus seguidores.

"Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Él adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil", continuó la misiva familiar.

Recluido en su domicilio y de manera virtual, en diciembre brindó sus últimas declaraciones públicas. Fue en el marco de un panel organizado por la fundación I Am ALS, donde oficiaba como embajador.

“No tengo ningún motivo para estar de buen humor en ningún momento, en ningún día determinado. No creo que nadie me culparía si subiera las escaleras a mi habitación, me metiera bajo las sábanas y pasara las siguientes dos semanas llorando”, confesó Dane.

Diagnosticado en abril con la enfermedad, el actor consideró “imperativo” compartir su experiencia, ya que, según explicó, “mi vida ya no gira en torno a mí”.

“Y es algo con lo que he tenido que luchar, porque soy una persona bastante egoísta y me encantaría que mi vida girara en torno a mí, pero simplemente no puedo; no creo que pudiera seguir adelante si ese fuera el caso”, continuó.

En otro tramo, la estrella de Grey’s Anatomy señaló que si bien su familia eran su "prioridad", hablar sobre ELA también se convirtió en "un asunto muy importante para mí".

"Me aseguro de que la gente sepa qué es la ELA y de qué se trata, y lo que es más importante, qué podemos hacer para combatirla y mejorar el panorama, porque es muy complejo y está plagado de obstáculos, burocracia y todas estas otras tonterías que estamos tratando de analizar para poder llegar a un punto en el que podamos empezar a trabajar en una solución", concluyó.