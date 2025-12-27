Incendio en cerro La Coronilla, sobre el nuevo cartel de Minas, afectó "varias hectáreas" y ahora sigue hacia el Verdún
El incendio no afectó viviendas ni tampoco el nuevo cartel de Minas, aunque por el viento se desvió hacia el cerro del Verdún
27 de diciembre 2025 - 18:33hs
Un incendio de grandes dimensiones consumió "varias hectáreas" del cerro La Coronilla y ahora, pese a que "estaba controlado", con el "cambio de viento" se desvió hacia el cerro del Verdún, informaron medios locales como el Canal 3 y confirmó a El Observador la coordinadora del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed) de Lavalleja, Silvana Rivero.
La jerarca aclaró que el nuevo cartel con las letras de Minas quedó "intacto" pese a que el fuego "quedó bastante cerca", y destacó que las viviendas de la zona "están fuera de peligro". Las autoridades trabajan desde la madrugada de este sábado y han estado de corrido desde el viernes intentando controlar las llamas.
Rivero contó que mandaron un helicóptero hacia el cerro del Verdún dado que hay forestación en la zona. Sobre el incendio trabajan el Destacamento de Bomberos y la Sección de Apoyo a Emergencias del Grupo "Cruzada Libertadora de 1825" de Artillería 105 mm N°4. El Ejército informó por su parte que alrededor de 30 efectivos realizan tareas de enfriamiento y barreras cortafuego.