Incendio en cerro La Coronilla, sobre el nuevo cartel de Minas, afectó "varias hectáreas" y ahora sigue hacia el Verdún

Un incendio de grandes dimensiones consumió "varias hectáreas" del cerro La Coronilla y ahora, pese a que "estaba controlado", con el "cambio de viento" se desvió hacia el cerro del Verdún, informaron medios locales como el Canal 3 y confirmó a El Observador la coordinadora del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed) de Lavalleja, Silvana Rivero.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La jerarca aclaró que el nuevo cartel con las letras de Minas quedó "intacto" pese a que el fuego "quedó bastante cerca", y destacó que las viviendas de la zona "están fuera de peligro". Las autoridades trabajan desde la madrugada de este sábado y han estado de corrido desde el viernes intentando controlar las llamas.

605441585_1314788197345643_7716016103578150786_n Rivero contó que mandaron un helicóptero hacia el cerro del Verdún dado que hay forestación en la zona. Sobre el incendio trabajan el Destacamento de Bomberos y la Sección de Apoyo a Emergencias del Grupo "Cruzada Libertadora de 1825" de Artillería 105 mm N°4. El Ejército informó por su parte que alrededor de 30 efectivos realizan tareas de enfriamiento y barreras cortafuego.

La coordinadora del Cecoed aclaró que también está fuera de peligro la Virgen del Verdún y que las autoridades trabajan con maquinaria en la zona, aunque sí hubo afectaciones a una antena cercana.