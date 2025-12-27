Dólar
/ Nacional / LAVALLEJA

Incendio en cerro La Coronilla, sobre el nuevo cartel de Minas, afectó "varias hectáreas" y ahora sigue hacia el Verdún

El incendio no afectó viviendas ni tampoco el nuevo cartel de Minas, aunque por el viento se desvió hacia el cerro del Verdún

27 de diciembre 2025 - 18:33hs
605194266_1314788107345652_4970035321513394389_n
603877492_122219555924453371_6768895973578700574_n

Un incendio de grandes dimensiones consumió "varias hectáreas" del cerro La Coronilla y ahora, pese a que "estaba controlado", con el "cambio de viento" se desvió hacia el cerro del Verdún, informaron medios locales como el Canal 3 y confirmó a El Observador la coordinadora del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed) de Lavalleja, Silvana Rivero.

La jerarca aclaró que el nuevo cartel con las letras de Minas quedó "intacto" pese a que el fuego "quedó bastante cerca", y destacó que las viviendas de la zona "están fuera de peligro". Las autoridades trabajan desde la madrugada de este sábado y han estado de corrido desde el viernes intentando controlar las llamas.

605441585_1314788197345643_7716016103578150786_n

Rivero contó que mandaron un helicóptero hacia el cerro del Verdún dado que hay forestación en la zona. Sobre el incendio trabajan el Destacamento de Bomberos y la Sección de Apoyo a Emergencias del Grupo "Cruzada Libertadora de 1825" de Artillería 105 mm N°4. El Ejército informó por su parte que alrededor de 30 efectivos realizan tareas de enfriamiento y barreras cortafuego.

La coordinadora del Cecoed aclaró que también está fuera de peligro la Virgen del Verdún y que las autoridades trabajan con maquinaria en la zona, aunque sí hubo afectaciones a una antena cercana.

Temas:

Minas cerro del verdún LAVALLEJA

