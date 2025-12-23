Noviembre histórico en el Aeropuerto de Punta del Este: aumentaron 47% los vuelos privados comparados con el año anterior

Los vuelos privados en el Aeropuerto de Punta del Este aumentaron 47% en noviembre , comparados con el mismo período del año anterior.

Las cifras oficiales, a las que accedió El Observador, muestran que en noviembre de 2024 hubo 783 movimientos de "aviación general" . Este término hace referencia a "toda la aviación que no es comercial regular" , como por ejemplo "vuelos privados, ejecutivos, taxi aéreo y otros" , comentaron fuentes de Aeropuertos Uruguay.

En cambio en noviembre de este año se registraron 1.150 movimientos , lo que equivale a 367 más . Fuentes aeroportuarias aseguraron que fue "un noviembre histórico en el Aeropuerto de Punta del Este en términos de aviación general" .

Desde la Dirección General de Turismo de la Intendencia de Maldonado ya habían asegurado que esta será la mejor temporada postpandemia , aunque todavía no se alcanzan los valores previos.

"Está casi todo alquilado para los primeros días de enero", señaló el director general de Turismo de la Intendencia, Edgar Silveira. "Las reservas para los primeros días de febrero también vienen siendo mejor que años anteriores", agregó el jerarca.

Punta del Este Foto: Marcelo Umpierrez

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, ya había afirmado que en Argentina el triunfo del partido del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas iba a generar un "buen escenario" para el comercio y el turismo.

Un día después de que el oficialismo argentino se impusiera al peronismo y despejara las dudas sobre una eventual devaluación del peso argentino, Oddone dijo que en la Comisión de Presupuesto Integrada por Hacienda que creían que la próxima temporada iba a "tener una buena afluencia de turistas argentinos por la paridad de precios".

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, se expresó en el mismo sentido que el ministro en una entrevista realizada por El Observador a mediados de noviembre. Según Abella, "la gente tomó mucha euforia" con el triunfo de Milei. "Creo que vamos a tener desde el 15 de diciembre a fines de enero mucha gente y creo que vamos a tener también una estabilidad un poco más larga durante el verano", comentó el intendente de Maldonado.

1545602872544.webp Ruta Interbalnearia Archivo El Observador

Los primeros turistas argentinos que llegaron por carretera a Uruguay se sorprendieron con miles de dólares en infracciones de tránsito .

Desde el Ministerio de Transporte comunicaron que desde mayo de este año rige un sistema de notificación por correo electrónico para vehículos con matrícula extranjera registrados en el sistema de Telepeaje, que detalla los datos de la infracción y habilita el pago en línea.

Esto luego de que en junio de 2024, el Decreto 176/024 estableciera que los infractores de tránsito sin residencia legal en el país deben abonar las multas antes de salir de Uruguay. Este pago puede realizarse a través de la web o app del Sucive, en redes de cobranza u otros medios de pago como billeteras electrónicas.

IMG_2229.webp Puerto deportivo de Punta del Este, Maldonado Miguel Arregui

Pero la llegada de turistas no es solo por aire y por tierra firme, también es en embarcaciones. El jefe del puerto de Punta del Este, Carlos Ferreira, contó que hay "un 70% de ocupación en agua y 100% en tierra" de embarcaciones.

Las embarcaciones en tierra están "en mantenimiento y en los próximos días van al agua", por lo que se liberan cupos para nuevos barcos, contó Ferreira en diálogo con Radio Monte Carlo.

"Dado que hay una gran demanda, este años estamos implantando algo nuevo que es consideramos que es algo totalmente transparente y justo (...) se habilitó una dirección web para que los usuarios se escriban en una lista de espera", sentenció el jefe portuario.

Esta lista de espera es "tanto para lanchas menores a nueve metros, como motos de agua", entre otros navíos, detalló Ferreira.