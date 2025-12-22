Turistas al volante: ¿cómo se pagan las multas de los no residentes en Uruguay y cuánto salen?

En un comunicado emitido en los últimos días, el Ministerio de Transporte y obras Públicas (MTOP) instó a los turistas que veranean en Uruguay a verificar si tienen multas de tránsito por exceso de velocidad para cumplir con su pago antes de dejar el país.

Según precisan desde el Ministerio , desde mayo de este año rige un sistema de notificación por correo electrónico para vehículos con matrícula extranjera registrados en el sistema de telepeaje , que detalla los datos de la infracción y habilita el pago en línea.

Esto luego de que en junio de 2024, el Decreto 176/024 estableciera que los infractores de tránsito sin residencia legal en el país deben abonar las multas antes de salir de Uruguay. Este pago puede realizarse a través de la web o app del Sucive, en redes de cobranza u otros medios de pago como billeteras electrónica s.

Además, los conductores pueden adherirse al servicio de Suscripción de Avisos de Infracciones por Exceso de Velocidad, que envía alertas por correo electrónico y facilita el seguimiento de posibles infracciones.

El costo de las multas

Los precios de las multas por exceso de velocidad -que son las que deben pagar los turistas en Uruguay- varían entre 5 y 15 unidades reajustables según el nivel de la infracción.

Las 5 UR ($ 9.210) se imputan a aquellos que se exceden unos 20km por hora de los determinada para esa zona. Para quienes se excedan entre 21 y 30 km por hora del límite de velocidad permitido se cobrarán 8 UR ($ 14.736) y quienes excedan los 31 km de velocidad excedida, 12 UR ($ 22.104). En tanto, quienes conduzcan al doble o más de la velocidad indicada deberán afrontar una multa de 15 UR ($ 27.630). El valor de la UR varía mes a mes, en este caso fue tomado el precio correspondiente al mes de diciembre.

Miles de dólares en multas de la temporada anterior

Según informó en primera instancia el diario argentino La Nación, turistas de la vecina orilla se percataron de que debían miles de dólares en Uruguay por infracciones cometidas luego de aprobado el decreto. La notificación de esas multas correspondientes a la temporada 2024-2025 llegó cuando muchos intentaron habilitar el sistema de Telepeaje, mientras que a otros se les notificó mediante correo electrónico.

Algunos argentinos en diálogo con ese medio reconocieron tener multas de hasta US$ 10.000, mientras que por otro lado Pígola reconoció que han incautado vehículos"con hasta US$ 40.000 de multa".