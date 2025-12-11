¿Efecto Milei? Maldonado espera su mejor temporada postpandemia, aunque todavía no se alcanzan los valores previos

Faltando días para iniciar la temporada de verano 2026 , el comentario entre argentinos parece repetirse, y es que está cada vez es más difícil encontrar un lugar para hospedarse en Maldonado .

Desde la comuna esperan la más grande ocupación –tanto en alquileres como en hoteles– desde el fin de la pandemia del coronavirus. Aunque por el momento, estos valores no superan los registrados en la prepandemia .

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , ya había afirmado que en Argentina el triunfo del partido del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas iba a generar un "buen escenario" para el comercio y el turismo .

TEMPORADA DE VERANO De Piriápolis a Punta del Diablo: los cinco balnearios más demandados para la temporada de verano en Uruguay

Un día después de que el oficialismo argentino se impusiera al peronismo y despejara las dudas sobre una eventual devaluación del peso argentino, Oddone dijo que en la Comisión de Presupuesto Integrada por Hacienda que creían que la próxima temporada iba a "tener una buena afluencia de turistas argentinos por la paridad de precios ".

Miguel Abella, intendente de Maldonado Miguel Abella, intendente de Maldonado Foto: Faustina Cingolani

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, se expresó en el mismo sentido que el ministro en una entrevista realizada por El Observador a mediados de noviembre. Según Abella, "la gente tomó mucha euforia" con el triunfo de Milei. "Creo que vamos a tener desde el 15 de diciembre a fines de enero mucha gente y creo que vamos a tener también una estabilidad un poco más larga durante el verano", comentó el intendente de Maldonado.

El director general de Turismo de la Intendencia, Edgar Silveira, contó que tras el triunfo del libertario en el país vecino, "terminaron de confirmar muchos argentinos las reservas" que no habían hecho hasta el momento. "La relación financiera Uruguay - Argentina, sin dudas nos favorece. Muchos balnearios argentinos van a estar más caros de lo que ofrece Uruguay, eso es un aditamento más para elegir donde vacacionar", agregó Silveira este miércoles en diálogo con El Observador. A su vez, el director de Turismo matizó su opinión y dijo que desconoce si "la estabilidad del mercado económico argentino" hay que atribuirla "específicamente al triunfo de Milei".

"Está casi todo alquilado para los primeros días de enero", dijo el director de Turismo de Maldonado

Punta del Este Foto: Marcelo Umpierrez

Los datos recabados entre el Centro de Hoteles de Punta del Este, los hoteleros de Piriápolis y las Cámaras Inmobiliarias de ambas ciudades "hace pensar que va a ser una muy buena temporada", dijo Silveira y aclaró que "está casi todo alquilado para los primeros días de enero".

"Las reservas para los primeros días de febrero también vienen siendo mejor que años anteriores", agregó el director departamental. "Hay una mayor cantidad de plazas y habitaciones ocupadas, además las casas de mayor valor están casi todas alquiladas y van quedando casas de un solo dormitorio", agregó.

"Sin lugar a dudas" las reservas son superiores a las otras temporadas postpandemia, según el director general, aunque "todavía no se llegó a lo que eran los valores de 2018 y 2019".

El comportamiento del turista cambió en los últimos años con las aplicaciones digitales que permiten reservar estadía, por lo que los números registrados podrían ascender en los últimos días, según Silveira.

El jerarca departamental recordó que "entre un 70 y un 75%" de los turistas en Uruguay son argentinos, pero que todavía hay un nicho importante a explotar "de los estados del sur de Brasil".

Por otra parte, recapituló que el turismo local se centra en balnearios al oeste de Punta del Este, como "Piriápolis, Punta Colorada o Playa Hermosa".

Puerto de Punta del Este se encuentra con "70% de ocupación en agua y 100% en tierra"

Pero la llegada masiva de turistas no es solo en tierra firme, también es en embarcaciones. El jefe del puerto de Punta del Este, Carlos Ferreira, contó que hay "un 70% de ocupación en agua y 100% en tierra" de embarcaciones.

Las embarcaciones en tierra están "en mantenimiento y en los próximos días van al agua", por lo que se liberan cupos para nuevos barcos, contó Ferreira en diálogo con Radio Monte Carlo.

"Dado que hay una gran demanda, este años estamos implantando algo nuevo que es consideramos que es algo totalmente transparente y justo (...) se habilitó una dirección web para que los usuarios se escriban en una lista de espera", sentenció el jefe portuario.

Esta lista de espera es "tanto para lanchas menores a nueve metros, como motos de agua", entre otros navíos, detalló Ferreira.