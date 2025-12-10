Dólar
Cerro Largo rompió el molde: Gino Santilli, el golero argentino que superó a Luis Mejía y que fue elegido como el mejor del arco en Uruguay en 2025 en Fútbolx100

Con 35 votos contra 25 de Luis Mejía, el argentino Gino Santilli fue elegido como el mejor golero de la temporada por la encuesta Fútbolx100

10 de diciembre 2025 - 13:00hs
El golero argentino Gino Santilli fue elegido como el mejor de su puesto en la temporada 2025 de la Liga AUF Uruguaya a través de la votación de la encuesta Fútbolx100 que realiza anualmente Referí.

Santilli tiene 24 años, nació en Villa Constitución, en Argentina, hizo las formativas en Banfield y llegó a Cerro Largo a mediados de 2023.

En su primer año jugó 4 partidos en los arachanes, en 2024 subió sus presencias a 28 mientras que esta temporada a 36 de los 37 partidos de Cerro Largo en la Liga AUF Uruguaya.

De su mano, Danielo Núñez armó un sólido equipo de atrás hacia adelante para terminar en el noveno puesto de la Tabla Anual, con los mismo puntos que Montevideo City Torque pero que por diferencia de goles no le permitió clasificarse a la Copa Sudamericana 2026.

Fue tan bueno el rendimiento de Santilli que fue el único jugador que se metió en el equipo ideal sin ser un futbolista del campeón Nacional, el vicecampeón Peñarol o el semifinalista Liverpool.

Su cierre de temporada fue memorable. En la última fecha del Torneo Clausura, Cerro Largo recibió a Liverpool en el Ubilla de Melo y el golero anotó un gol que recorrió el mundo porque fue de arco a arco.

Santilli ganó la encuesta como mejor golero con el 35% de los votos superando al panameño Luis Mejía que se quedó con un 25% de las elecciones de los 100 periodistas que participaron de la encuesta.

El podio lo cerró Bruno Antúnez de Boston River con un 12% de votos, superando por escaso margen a Mauro Goicoechea de Danubio que tuvo un 11%.

Mejía había sido el mejor golero de la temporada 2019 y el año pasado ganó el premio a mejor extranjero, pero en la votación del mejor golero se vio superado por Washington Aguerre.

Santilli es el segundo golero extranjero en ganar el premio a mejor golero en el fútbol uruguayo tras la conquista de Mejía en 2019.

