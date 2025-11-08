Gino Santilli, golero de Cerro Largo, le convirtió un increíble gol de arco a arco a Liverpool: mirá el video

Cerro Largo venció 2-0 a Liverpool este sábado por la noche en el Estadio Ubilla de Melo, por la última fecha del Torneo Clausura , en un partido que tuvo algo pocas veces visto: un gol de arco a arco.

El arachán puso el 1-0 a los 34 minutos del primer tiempo, con un gol de Sebastián Assis. El volante recibió un pase de Maximiliano Añasco en la medialuna, y tras un enganche lanzó un remate con comba que ingresó en el ángulo derecho del arco defendido por Sebastián Lentinelly

A los 49 minutos de partido, bajo una intensa lluvia, el golero de Cerro Largo, Gino Santilli, recogió un balón en su área y lanzó un balón en largo. La pelota picó cerca de la medialuna del área negriazul y se levantó lo suficiente como para superar a un Lentinelly que estaba comenzando a salir de su arco, pero debió dar marcha atrás y ver cómo se concretaba el gol de arco a arco.

El arquero argentino lo festejó emocionado, y todos los suplentes del arachán ingresaron a la cancha para celebrarlo junto a él y varios de los futbolistas que estaban en cancha.

Desde su propio campo, Gino Santilli anotó un gol de arco a arco y escribió una página histórica para Cerro Largo. pic.twitter.com/L0XqTcL9bJ

TORNEO CLAUSURA Así se juega la fecha 15 del Torneo Clausura: Nacional y Peñarol jugarán a la misma hora con la Tabla Anual en juego y los dos van a canchas chicas

Con ese 2-0 terminó el partido, en un resultado agridulce para Cerro Largo. El arachán necesitaba ganar y sumar la mayor cantidad de goles para alcanzar en el octavo lugar de la Tabla Anual a Montevideo City Torque y superarlo en diferencia de gol.

Con este resultado, Torque y Cerro Largo tienen 49 puntos, pero Torque clasificaría a la Copa Sudamericana por tener una diferencia de gol de +5, mientras que el arachán está en 0. Ahora, los dirigidos por Danielo Núñez esperan por una goleada de cinco goles o más de Peñarol contra los ciudadanos para clasificar.