Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / LIGA AUF URUGUAYA

Gino Santilli, golero de Cerro Largo, le convirtió un increíble gol de arco a arco a Liverpool: mirá el video

Cerro Largo ganó 2-0, y espera una goleada de más de cinco goles de Peñarol a Torque para superar al ciudadano en diferencia de gol y calificar a la Copa Sudamericana

8 de noviembre 2025 - 12:08hs
Gino Santilli celebra su gol de arco a arco

Gino Santilli celebra su gol de arco a arco

Cerro Largo venció 2-0 a Liverpool este sábado por la noche en el Estadio Ubilla de Melo, por la última fecha del Torneo Clausura, en un partido que tuvo algo pocas veces visto: un gol de arco a arco.

El arachán puso el 1-0 a los 34 minutos del primer tiempo, con un gol de Sebastián Assis. El volante recibió un pase de Maximiliano Añasco en la medialuna, y tras un enganche lanzó un remate con comba que ingresó en el ángulo derecho del arco defendido por Sebastián Lentinelly

A los 49 minutos de partido, bajo una intensa lluvia, el golero de Cerro Largo, Gino Santilli, recogió un balón en su área y lanzó un balón en largo. La pelota picó cerca de la medialuna del área negriazul y se levantó lo suficiente como para superar a un Lentinelly que estaba comenzando a salir de su arco, pero debió dar marcha atrás y ver cómo se concretaba el gol de arco a arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/1986970229742682114?s=20&partner=&hide_thread=false

El arquero argentino lo festejó emocionado, y todos los suplentes del arachán ingresaron a la cancha para celebrarlo junto a él y varios de los futbolistas que estaban en cancha.

El festejo de los jugadores de Plaza Colonia por su victoria ante Albion en la Copa AUF Uruguay
TORNEO CLAUSURA

Así se juega la fecha 15 del Torneo Clausura: Nacional y Peñarol jugarán a la misma hora con la Tabla Anual en juego y los dos van a canchas chicas

Nahuel Herrera de Peñarol ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura
TORNEO CLAUSURA

Montevideo City Torque vs Peñarol por el Torneo Clausura: día, hora, cancha y precio de las entradas

Con ese 2-0 terminó el partido, en un resultado agridulce para Cerro Largo. El arachán necesitaba ganar y sumar la mayor cantidad de goles para alcanzar en el octavo lugar de la Tabla Anual a Montevideo City Torque y superarlo en diferencia de gol.

Con este resultado, Torque y Cerro Largo tienen 49 puntos, pero Torque clasificaría a la Copa Sudamericana por tener una diferencia de gol de +5, mientras que el arachán está en 0. Ahora, los dirigidos por Danielo Núñez esperan por una goleada de cinco goles o más de Peñarol contra los ciudadanos para clasificar.

Embed

Temas:

Cerro Largo Liverpool Torneo Clausura Copa Sudamericana

Seguí leyendo

Las más leídas

Peñarol perdió con lo justo ante Palma Futsal por la final de la Copa Intercontinental de fútbol sala
FÚTBOL SALA

Peñarol 2-4 Palma Futsal: el aurinegro jugó de igual a igual ante el tricampeón mundial, pero en los minutos finales, cayó por la Copa Intercontinental de fútbol sala

Kike Olivera en Gremio
SELECCIÓN URUGUAYA

La dura lesión de Kike Olivera que lo dejará sin jugar en Gremio y en los partidos de la fecha FIFA de noviembre de la selección uruguaya

Rodrigo Pastorini celebra su gol ante Deportivo CEM
LSM

El Deportivo LSM de Suárez y Messi le ganó 4-0 a Deportivo CEM y sigue en la punta de la Divisional D

Gino Santilli celebra su gol de arco a arco
LIGA AUF URUGUAYA

Gino Santilli, golero de Cerro Largo, le convirtió un increíble gol de arco a arco a Liverpool: mirá el video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos