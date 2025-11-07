Montevideo City Torque vs Peñarol por el Torneo Clausura: día, hora, cancha y precio de las entradas

Peñarol jugará contra Montevideo City Torque por la fecha 15 del Torneo Clausura, certamen que ya ganó el domingo pasado al vencer 2-1 a Defensor Sporting,
¿Cuándo juegan Montevideo City Torque vs Peñarol?
El partido se jugará el domingo 9 de noviembre.
¿A qué hora juegan Montevideo City Torque vs Peñarol?
El encuentro se jugará a la hora 16.30.
¿Dónde juegan Montevideo City Torque vs Peñarol?
El encuentro se disputará en el Estadio Centenario, luego de que City Torque cambiara el escenario, ya que inicialmente el cotejo se iba a jugar en el Parque Viera.
Entradas para Montevideo City Torque vs Peñarol
Mirá en esta nota el precio de las entradas.
Posiciones de la Tabla Anual
Peñarol necesita ganar y que a la misma hora, Nacional pierda con Defensor Sporting para alcanzar al tricolor en la cima de la Tabla Anual y forzar una final por la misma.