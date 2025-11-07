Dólar
El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Montevideo City Torque vs Peñarol por el Torneo Clausura: día, hora, cancha y precio de las entradas

Peñarol jugará contra Montevideo City Torque en el Estadio Centenario

7 de noviembre 2025 - 19:45hs
Nahuel Herrera de Peñarol ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura

Nahuel Herrera de Peñarol ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura

FOTO: @LigaAUF

Peñarol jugará contra Montevideo City Torque por la fecha 15 del Torneo Clausura, certamen que ya ganó el domingo pasado al vencer 2-1 a Defensor Sporting,

¿Cuándo juegan Montevideo City Torque vs Peñarol?

El partido se jugará el domingo 9 de noviembre.

¿A qué hora juegan Montevideo City Torque vs Peñarol?

El encuentro se jugará a la hora 16.30.

¿Dónde juegan Montevideo City Torque vs Peñarol?

El encuentro se disputará en el Estadio Centenario, luego de que City Torque cambiara el escenario, ya que inicialmente el cotejo se iba a jugar en el Parque Viera.

El ministro del Interior, Carlos Negro, reunido con dirigentes de Nacional y Peñarol tras el clásico del Intermedio (Archivo)
REUNIÓN

Ministerio del Interior convocó a representantes de la AUF, Nacional y Peñarol, por cruces de declaraciones de los dirigentes de los grandes

Sede de la AUF en la calle Guayabos
AUF

Peñarol pidió una reunión "grave y urgente" a la Mesa Ejecutiva de la AUF por posible cambio de fechas de la semifinal a pedido de Liverpool

Entradas para Montevideo City Torque vs Peñarol

Mirá en esta nota el precio de las entradas.

Posiciones de la Tabla Anual

Peñarol necesita ganar y que a la misma hora, Nacional pierda con Defensor Sporting para alcanzar al tricolor en la cima de la Tabla Anual y forzar una final por la misma.

Embed

