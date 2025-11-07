Montevideo City Torque vs Peñarol por el Torneo Clausura: día, hora, cancha y precio de las entradas

Nahuel Herrera de Peñarol ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura

Peñarol jugará contra Montevideo City Torque por la fecha 15 del Torneo Clausura, certamen que ya ganó el domingo pasado al vencer 2-1 a Defensor Sporting,

El partido se jugará el domingo 9 de noviembre.

El encuentro se jugará a la hora 16.30 .

El encuentro se disputará en el Estadio Centenario , luego de que City Torque cambiara el escenario, ya que inicialmente el cotejo se iba a jugar en el Parque Viera.

Peñarol necesita ganar y que a la misma hora, Nacional pierda con Defensor Sporting para alcanzar al tricolor en la cima de la Tabla Anual y forzar una final por la misma.