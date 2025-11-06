Dólar
El Observador / Fútbol / REUNIÓN

Ministerio del Interior convocó a representantes de la AUF, Nacional y Peñarol, por cruces de declaraciones de los dirigentes de los grandes

En la cúpula del ministerio preocupa el tono de varias de las recientes declaraciones de los representantes de Nacional y Peñarol

6 de noviembre 2025 - 11:01hs
El ministro del Interior, Carlos Negro, reunido con dirigentes de Nacional y Peñarol tras el clásico del Intermedio (Archivo)

El ministro del Interior, Carlos Negro, reunido con dirigentes de Nacional y Peñarol tras el clásico del Intermedio (Archivo)

FOTO: LEONARDO CARREÑO

El Ministerio del Interior convocó a representantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Peñarol y Nacional a una reunión este jueves por la tarde, debido a los recientes cruces de declaraciones entre dirigentes de los dos grandes, según informó Carve Deportiva y confirmó Referí.

La cartera convocó a los directivos a las oficinas del Ministerio del Interior a las 16:30 de este jueves. En la cúpula del ministerio preocupa el tono de varias de las recientes declaraciones de los representantes de los grandes.

Nacional decidió esta semana separarse de Peñarol en la negociación por el reparto de los derechos de televisión del fútbol uruguayo, luego de distintas declaraciones del presidente mirasol, Ignacio Ruglio, en contra de los tricolores.

Ignacio Ruglio
NACIONAL

"Hace cinco años que estás llorando": el mensaje de Antonio Palma, dirigente de Nacional, contra Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Flavio Perchman y Ricardo Vairo en la conferencia de prensa de Nacional
NACIONAL

El mensaje de Vairo a Ruglio tras la ruptura de Nacional con Peñarol: "Es muy difícil cuando está continuamente con agresiones e instalando relatos alejados de la realidad"

Luego de que el presidente tricolor, Ricardo Vairo, le comunicara la decisión, Ruglio dijo a Sport 890: "Ya sería como que el poder de la AUF y de Nacional para el resto es una dictadura. (...) No podemos ni siquiera quejarnos. Pasa a ser como la dictadura perfecta, es decir, manejan todo, designan todo, ellos y los centros de poder acomodan todo y aparte de eso, 'no hables', 'no te quejes'".

Las declaraciones de Ruglio fueron respondidas por distintos dirigentes de Nacional. Antonio Palma, por ejemplo, se dirigió al presidente carbonero en un estado de WhatsApp que decía: "Hace cinco años que estás llorando. Vergüenza ajena. Ni los tuyos te creen".

Este miércoles Vairo y el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, dijeron en una conferencia que era "muy difícil" para el club seguir negociando junto a Peñarol cuando su presidente "está continuamente con agresiones e instalando relatos que están muy lejos de la realidad".

"Peñarol no solo viene fustigando en el tema arbitrajes sino en varios temas. Instalando relatos que desde nuestro lado tenemos una postura histórica en Nacional, que es el apoyo a las instituciones en el acuerdo y en el disenso. Cuando no estamos de acuerdo vamos y hablamos donde debemos hablar", expresó Vairo.

En la conferencia, Perchman también apuntó contra varios medios de comunicación y periodistas por publicar información errónea vinculada a Nacional, y aseguró que "todas las semanas sale una noticia falsa" del tricolor.

Para Ruglio, las declaraciones del presidente y el vicepresidente de Nacional le dejaron claro que "si te llevas bien con AUF y Conmebol te ayudan y que si criticas no". Tras ello, el presidente carbonero se dirigió a "todos los clubes" del fútbol uruguayo, y les dijo que "a partir de hoy, el que no critica y se lleva bien, juega con 11 y sus rivales con 10". "Prefiero jugar con 10", concluyó en mayúsculas.

Ministerio del Interior AUF Nacional Peñarol

Diego García 
PEÑAROL

El fiscal pidió ocho años de prisión y la querella 10 para Diego García, futbolista de Peñarol, acusado de abuso sexual

Antel y Disney+ se presentarán como un consorcio en la licitación para adquirir los derechos de TV del fútbol uruguayo
DERECHOS DE TV

Antel y Disney+ se presentarán como un consorcio en la licitación para adquirir los derechos de TV del fútbol uruguayo

Luciano González
PEÑAROL

Luciano González: la carta en la manga que tiene Diego Aguirre en Peñarol para la definición de la Liga AUF Uruguaya

Marcelo Bielsa, técnico de la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

A 10 días de jugar por fecha FIFA, además de Federico Valverde, hay tres jugadores más que están en duda para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

