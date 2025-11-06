Ministerio del Interior convocó a representantes de la AUF, Nacional y Peñarol, por cruces de declaraciones de los dirigentes de los grandes

El Ministerio del Interior convocó a representantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ), Peñarol y Nacional a una reunión este jueves por la tarde, debido a los recientes cruces de declaraciones entre dirigentes de los dos grandes, según informó Carve Deportiva y confirmó Referí.

La cartera convocó a los directivos a las oficinas del Ministerio del Interior a las 16:30 de este jueves. En la cúpula del ministerio preocupa el tono de varias de las recientes declaraciones de los representantes de los grandes.

Nacional decidió esta semana separarse de Peñarol en la negociación por el reparto de los derechos de televisión del fútbol uruguayo , luego de distintas declaraciones del presidente mirasol, Ignacio Ruglio , en contra de los tricolores.

El mandatario acusa que Nacional recibió US$ 2.000.000 de Conmebol por participaciones futuras en copas internacionales, cuando a Peñarol le han negado adelantos de ese tipo, y denuncia una posible injerencia del tricolor para que Cerro fijara el Estadio Tróccoli para enfrentar al carbonero.

NACIONAL El mensaje de Vairo a Ruglio tras la ruptura de Nacional con Peñarol: "Es muy difícil cuando está continuamente con agresiones e instalando relatos alejados de la realidad"

Luego de que el presidente tricolor, Ricardo Vairo, le comunicara la decisión, Ruglio dijo a Sport 890: "Ya sería como que el poder de la AUF y de Nacional para el resto es una dictadura. (...) No podemos ni siquiera quejarnos. Pasa a ser como la dictadura perfecta, es decir, manejan todo, designan todo, ellos y los centros de poder acomodan todo y aparte de eso, 'no hables', 'no te quejes'".

Las declaraciones de Ruglio fueron respondidas por distintos dirigentes de Nacional. Antonio Palma, por ejemplo, se dirigió al presidente carbonero en un estado de WhatsApp que decía: "Hace cinco años que estás llorando. Vergüenza ajena. Ni los tuyos te creen".

Este miércoles Vairo y el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, dijeron en una conferencia que era "muy difícil" para el club seguir negociando junto a Peñarol cuando su presidente "está continuamente con agresiones e instalando relatos que están muy lejos de la realidad".

"Peñarol no solo viene fustigando en el tema arbitrajes sino en varios temas. Instalando relatos que desde nuestro lado tenemos una postura histórica en Nacional, que es el apoyo a las instituciones en el acuerdo y en el disenso. Cuando no estamos de acuerdo vamos y hablamos donde debemos hablar", expresó Vairo.

En la conferencia, Perchman también apuntó contra varios medios de comunicación y periodistas por publicar información errónea vinculada a Nacional, y aseguró que "todas las semanas sale una noticia falsa" del tricolor.

Para Ruglio, las declaraciones del presidente y el vicepresidente de Nacional le dejaron claro que "si te llevas bien con AUF y Conmebol te ayudan y que si criticas no". Tras ello, el presidente carbonero se dirigió a "todos los clubes" del fútbol uruguayo, y les dijo que "a partir de hoy, el que no critica y se lleva bien, juega con 11 y sus rivales con 10". "Prefiero jugar con 10", concluyó en mayúsculas.