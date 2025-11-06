Dólar
CASO DANZA

Fernando Pereira dijo que Danza tiene "todo el apoyo del gobierno y del FA", a horas de que se conozca informe de Jutep

El presidente del Frente Amplio dijo que la oposición se ha "pasado de rosca" con Álvaro Danza

6 de noviembre 2025 - 12:59hs
Álvaro Danza
Foto: Diego Lafalche / FocoUy

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo este jueves que el presidente de ASSE, Álvaro Danza, tiene "todo el apoyo del gobierno, de la ministra (de Salud Pública, Cristina Lustemberg) y del Frente Amplio", tras los cuestionamientos de la oposición que, desde hace meses, piden su renuncia por tener trabajos paralelos en el sector privado.

Este jueves en la tarde se conocerá el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que analiza si hay incompatibilidad en su actividad pública y privada. Desde el gobierno han marcado que el informe es decisivo para definir qué ocurrirá con Danza. Al momento se especula que, en caso que marque una incompatibilidad, Danza podría dejar su actividad privada.

¿Qué pasa si la Jutep dice que es incompatible su trabajo en la actividad privada? "Si de mí dependiera, Danza continuaría en ASSE, pero hay decisiones que son de carácter personal. Está haciendo tremenda gestión al frente de ASSE. Si hay algo que lo inhabilite, tomaremos una decisión diferente", dijo Pereira en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

Además, Pereira consideró que la oposición se ha "pasado de rosca" con Danza. "La derecha tiene que tranquilizarse, tiene que respetar un poco más. Consolidar la vida democrática también es respetar al otro", cuestionó, y apuntó al senador Andrés Ojeda, uno de los dirigentes que ha criticado a Danza.

"Si hay incompatibilidad no la va a decidir ni Ojeda, ni nadie, salvo los órganos jurisdiccionales. O la Jutep o la Justicia, sino el gobierno es quien designa en Uruguay y todos los partidos tienen derecho a interpelar, pero no es burlándose de un médico, no es atropellando a un médico, no es descalificándolo, no es inventando que su hijo de 14 años tiene un trabajo en ASSE, no es dañando la imagen pública de un gran médico grado 5. Eso es ser irrespetuoso con la persona y con el partido que está en el gobierno", expresó.

