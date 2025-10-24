Fernando Pereira dijo que Petinatti "alimenta un odio" hacia la izquierda y que no irá más a su programa: "Voy a empezar a decirle que no"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que no irá más a Malos Pensamientos y dejará de darle entrevistas a Orlando Petinatti en su programa de Azul FM. La decisión de Pereira se da luego de la discusión generada por la visita de la legisladora frenteamplista Pata Kramer al programa de Petinatti, donde declaró que dirigentes del partido habían alimentado el odio contra los judíos uruguayos.

Pereira visitó el programa de streaming La fórmula y allí comentó que, en su opinión, la entrevista de Kramer "no es tan grave como los recortes que le hicieron", en referencia a frases que circularon en las redes, donde la legisladora dice que "la bandera palestina fue un hit".

"Esas frases estuvieron y son poco felices" , dijo Pereira. "Creo que Petinatti en el último tiempo ha alimentado un odio tremendo hacia la izquierda . Yo hace poco tuve un intercambio con él", agregó.

"Todas las veces que me llamó Petinatti, siempre lo atendí. Y fui a tres entrevistas. A ningún periodista le he dicho que no. A partir de ahora voy a empezar a decir que no, a Petinatti por ejemplo ", afirmó Pereira.

Fernando Pereira: "Petinatti ha alimentado un odio tremendo contra la izquierda. Fui a tres entrevistas. A partir de ahora voy a empezar a decirle que no". pic.twitter.com/IZvQKWDaLY — La Fórmula (@Laformulastream) October 23, 2025

El cruce de Fernando Pereira y Petinatti por la marcha por Palestina

A comienzos de este mes de octubre, Pereira y Petinatti se cruzaron por la marcha por Palestina convocada por el Frente Amplio. El conductor acusó al dirigente de estar "apoyando una oleada antisemita" en Uruguay.

Fue entonces que Pereira afirmó que él no era antisemita y argumentó por qué no lo era.

"Te faltó decir 'tengo un amigo judío'", le respondió Petinatti en su programa Malos Pensamientos por Radio Azul FM.