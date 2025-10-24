Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
lluvia y llovizna
Sábado:
Mín  15°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / MEDIOS

Fernando Pereira dijo que Petinatti "alimenta un odio" hacia la izquierda y que no irá más a su programa: "Voy a empezar a decirle que no"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que no irá más a Malos Pensamientos y dejará de darle entrevistas a Orlando Petinatti

24 de octubre 2025 - 11:37hs
Orlando Petinatti y Fernando Pereira

Orlando Petinatti y Fernando Pereira

Pereira visitó el programa de streaming La fórmula y allí comentó que, en su opinión, la entrevista de Kramer "no es tan grave como los recortes que le hicieron", en referencia a frases que circularon en las redes, donde la legisladora dice que "la bandera palestina fue un hit".

"Esas frases estuvieron y son poco felices", dijo Pereira. "Creo que Petinatti en el último tiempo ha alimentado un odio tremendo hacia la izquierda. Yo hace poco tuve un intercambio con él", agregó.

Más noticias
Orlando Petinatti
MEDIOS

Petinatti recordó a Daniel Figares y apuntó contra sus colegas: "¿Nadie le supo abrir la puerta de la radio en el último tiempo?"

La Biblioteca Nacional
ENTREVISTA

¿Qué significa que Uruguay tendrá una "Biblioteca Nacional del futuro"? Los planes y las etapas del proyecto que se presentó el lunes

"Todas las veces que me llamó Petinatti, siempre lo atendí. Y fui a tres entrevistas. A ningún periodista le he dicho que no. A partir de ahora voy a empezar a decir que no, a Petinatti por ejemplo", afirmó Pereira.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Laformulastream/status/1981455980085817716&partner=&hide_thread=false

El cruce de Fernando Pereira y Petinatti por la marcha por Palestina

A comienzos de este mes de octubre, Pereira y Petinatti se cruzaron por la marcha por Palestina convocada por el Frente Amplio. El conductor acusó al dirigente de estar "apoyando una oleada antisemita" en Uruguay.

Fue entonces que Pereira afirmó que él no era antisemita y argumentó por qué no lo era.

"Te faltó decir 'tengo un amigo judío'", le respondió Petinatti en su programa Malos Pensamientos por Radio Azul FM.

Temas:

Petinatti Fernando Pereira Frente Amplio malos pensamientos Azul FM

Seguí leyendo

Las más leídas

VIDEO | Sebastián Marset amenaza a El Colla y a las autoridades: Estamos preparados para hacer guerra
NARCO

VIDEO | Sebastián Marset amenaza a "El Colla" y a las autoridades: "Estamos preparados para hacer guerra"

Cotorras, un ave plaga en Uruguay.
AVE PLAGA

Para la guerra a las cotorras en las granjas un productor recordó un método que evita el uso de balas y veneno

La bandera que le hicieron hinchas de Galatasaray a Lucas Torreira
URUGUAYOS

El difícil momento familiar de Lucas Torreira, que pese a eso jugó por Liga de Campeones en un gesto que fue valorado por Galatasaray, antes de viajar a Uruguay; mirá su mensaje

Inumet pronosticó tormentas fuertes este fin de semana
FIN DE SEMANA

Inumet emitió un aviso por tormentas fuertes y precipitaciones abundantes desde este viernes: las zonas afectadas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos