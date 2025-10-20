Petinatti recordó a Daniel Figares y apuntó contra sus colegas: "¿Nadie le supo abrir la puerta de la radio en el último tiempo?"

La noticia de la muerte del periodista Daniel Figares conmovió al medio. A los 62 años, y después de ser diagnosticado con cáncer, el fallecimiento del conductor que fundó míticos programas radiales como El Subterráneo y Rompkbzas movilizó a sus colegas que lo recordaron en las redes y en sus propios programas de radio.

Orlando Petinatti –con quien mantenían una friccionada distancia desde el final de su vínculo laboral– fue uno de los tantos comunicadores que lo recordaron primero en X y luego de la misma forma en la que empezaron: frente al micrófono de una emisora.

"Daniel Figares fue un comunicador de radio, un hombre de radio, un animal de radio, con el que supe compartir y tuve la suerte de compartir el amor por la radio desde el primer momento", comenzó Petinatti en el programa de este lunes de Malos Pensamientos, en Azul FM.

" La primera vez que salí al aire fue con Daniel Figares, en noviembre de 1987. Fue él el que me empujó a salir al aire sin red desde el primer día. Y a partir de allí, no necesitábamos y no necesitamos ni un momento más para darnos cuenta que lo que hacíamos al aire era realmente rupturista, divertido, sorprendente y por sobre todas las cosas genuino, auténtico . Las risas y los buenos momentos dentro y fuera del aire fueron muchísimos", recordó.

Daniel Figares Daniel Figares. Instagram Mónica Colista

El conductor de Malos Pensamientos expresó que con el periodista no solamente compartían el aire en radio sino también "grandes momentos" en sus vidas, relacionados sobre todo con la música y particularmente con la ebullición del rock uruguayo en los años 80. "Así empecé yo al aire en El Subterráneo y esos tiempos los recuerdo siempre con una sonrisa, como debe ser".

Según ha contado en diferentes oportunidades, Freddy Nieuchowicz vivía en frente de El Dorado, donde Figares tenía su programa. "De repente un día me dice ¿querés salir al aire? '¿Qué hago?', le digo. 'No sé, vamos a hacer como que vos sos un pirata radial'. Esos lineamientos me lo dio Daniel", recordó en una entrevista con Vamo' Arriba (Canal 4) en 2024.

Una discrepancia entre ambos vino en torno a quién inventó el personaje Orlando Petinatti. "El personaje era una especie de radioaficionado que se metía a prepo en el programa y me increpaba cosas. Le puse 'Petinatti' por una referencia igual de graciosa pero no tan lineal a (el músico y conductor argentino Roberto) 'Pettinato' y le agregué el 'licenciado' como para darle otra solemnidad”, dijo Figares en una entrevista con El País en 2020.

Desde el final del programa, comenzaron a distanciarse. "Él proyectó sobre mí la frustración de que yo cortara El Subterráneo, que era el programa más escuchado en ese tiempo. Él quedó sin trabajo y decidió culparme a mí", dijo el periodista en aquella entrevista y recordó que en el primer programa de Malos Pensamientos (Radio Mundo) el primer tema que sonó fue No me verás en el subte, de Charly García.

Petinatti se refirió este lunes a ese distanciamiento: "Durante muchísimos años estuvimos distanciados. Yo nunca hubiera querido eso y él lo sabía. A mí me hubiera gustado poder tener una charla con él. No lo pudimos hacer", expresó en el programa. "La gente no sabe casi nada de nuestras relaciones, pero fue muy bueno mientras estuvimos juntos. Los caminos después no se cruzaron", agregó.

Sin embargo, contó que hace aproximadamente una década un productor de espectáculos le pidió una reunión y le hizo una propuesta.

"Esto no lo conté nunca antes. Me habló del Subterráneo y que bueno sería volver a tenernos juntos en la radio. Obviamente yo con Malos Pensamientos no necesitaba del aire o de esa idea de volver atrás, pero sabiendo que Daniel Figares no tenía radio, le ofrecí a ese productor un espacio para Daniel al aire. Nunca nadie lo supo. Sí este productor y seguro Daniel también, porque de alguna manera aunque muchos piensen lo contrario había un gran respeto".

Petinatti aprovechó la oportunidad para señalar la actitud de otros colegas. "Lo que yo no puedo entender es: ¿con tantos amigos en el medio en el último tiempo nadie le supo abrir la puerta de la radio? Con tantos amigos que hoy escriben, ¿nadie supo decirle 'vení'?", apuntó el conductor. "No estamos en este momento para eso pero quería contar –porque me parecía sano para cerrar toda esta historia– que aquellos buenos primeros tiempos fueron tan buenos que Figares hubiera tenido la oportunidad en Azul de volver al aire. No se dió", agregó.

"Yo lamento enormemente no haber tenido una instancia de diálogo, pero no estamos acá para arrepentirnos de lo que no pasó sino para celebrar lo que pasó, las cosas buenas, los buenos tiempos. Gracias a Figares muchos estamos haciendo radio, incluido yo. Gracias Daniel", dijo Petinatti antes de compartir al aire un jingle que grabaron juntos en 1989, cuando Uruguay transitaba un año electoral y los comunicadores decidieron armar la fórmula presidencial Figares–Petinatti. "Yo creo que esto nunca se escuchó al aire después del 89. Es un buen momento de hacerlo", agregó.

El mensaje de Orlando Pettinati tras la muerte de Daniel Figares

Este domingo, después de que se conociera la noticia de la muerte de Daniel Figares, Petinatti compartió una publicación en su cuenta de X.

"Tuve la suerte de compartir el amor por la radio con el tipo que me empujó a salir al aire sin red desde el primer día. Las risas y los buenos momentos dentro y fuera del aire fueron muchísimos. Esos tiempos los recuerdo siempre con una sonrisa, como debe ser. Daniel Figares. QEPD", escribió.

Junto a la publicación compartió una página del libro de Malos pensamientos, donde resalta la relación que tenían al aire Figares y Petinatti en El Subterráneo.