Valeria Ripoll fue asaltada de camino a Canal 12: "Te sentís mucho más vulnerable"

Valeria Ripoll Foto: Leonardo Carreño

Valeria Ripoll fue víctima de un intento de robo este lunes, de camino a Canal 12 para participar en el panel de Esta boca es mía, el programa al que regresó este año luego de su etapa como política y candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La exsindicalista contó al comienzo del programa que mientras caminaba desde su casa hasta el canal, un hombre en moto intentó arrancarle el collar que llevaba. "Fue una situación muy fea, que me sorprendió. Fue a pocas cuadras del canal, cerca del hospital Canzani", contó Ripoll.

La panelista contó que el hombre la asaltó luego de subir a la vereda con su moto. "Sentí la sensación de que me iban a robar, entonces agarré la cartera, el celular, pero no, se agarraron del collar, me lo tiró muchas veces, pero no lo pudo sacar y además ni me caí ni nada, él trastabilló en la moto y siguió", relató.

Ripoll contó que aunque el ladrón no se llevó ninguna de sus pertenencias, el episodio tuvo de todas maneras un impacto en ella, como notó su compañero José Sena, que señaló que su colega llevaba de forma repetida su mano a su collar y a su cuello.

"Te queda una sensación extraña, porque te sentís mucho más vulnerable cuando es a tu cuerpo, no es a una cartera o algo. Estoy sorprendida porque es mi barrio, no digo que no hay delincuentes, pero son las cuadras que caminás todos los días y donde siempre hay gente, porque como está el hospital siempre hay movimiento", explicó.