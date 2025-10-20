Dólar
Compra 38,60 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Martes:
Mín  13°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

Valeria Ripoll fue asaltada de camino a Canal 12: "Te sentís mucho más vulnerable"

La panelista de Esta boca es mía y excandidata a vicepresidenta Valeria Ripoll relató que le intentaron robar un collar de camino a Canal 12

20 de octubre 2025 - 17:40hs
Valeria Ripoll

Valeria Ripoll

Foto: Leonardo Carreño

Valeria Ripoll fue víctima de un intento de robo este lunes, de camino a Canal 12 para participar en el panel de Esta boca es mía, el programa al que regresó este año luego de su etapa como política y candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional.

La exsindicalista contó al comienzo del programa que mientras caminaba desde su casa hasta el canal, un hombre en moto intentó arrancarle el collar que llevaba. "Fue una situación muy fea, que me sorprendió. Fue a pocas cuadras del canal, cerca del hospital Canzani", contó Ripoll.

La panelista contó que el hombre la asaltó luego de subir a la vereda con su moto. "Sentí la sensación de que me iban a robar, entonces agarré la cartera, el celular, pero no, se agarraron del collar, me lo tiró muchas veces, pero no lo pudo sacar y además ni me caí ni nada, él trastabilló en la moto y siguió", relató.

Más noticias
Orlando Petinatti
MEDIOS

Petinatti recordó a Daniel Figares y apuntó contra sus colegas: "¿Nadie le supo abrir la puerta de la radio en el último tiempo?"

Florencia Núñez
MÚSICA

Florencia Núñez dará un show gratuito en la residencia de Suárez y Reyes, con entradas que se darán por sorteo

Ripoll contó que aunque el ladrón no se llevó ninguna de sus pertenencias, el episodio tuvo de todas maneras un impacto en ella, como notó su compañero José Sena, que señaló que su colega llevaba de forma repetida su mano a su collar y a su cuello.

"Te queda una sensación extraña, porque te sentís mucho más vulnerable cuando es a tu cuerpo, no es a una cartera o algo. Estoy sorprendida porque es mi barrio, no digo que no hay delincuentes, pero son las cuadras que caminás todos los días y donde siempre hay gente, porque como está el hospital siempre hay movimiento", explicó.

Temas:

Valeria Ripoll Canal 12 Esta boca es mía Partido Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Thiago Cardozo
URUGUAYOS

"¿Campeón del mundo? Yo soy uruguayo, qué me importa": el picante comentario del ex Peñarol Thiago Cardozo tras un cruce con el argentino Leandro Paredes de Boca Juniors; mirá el video

Camila Bastiani y Giorgian De Arrascaeta
URUGUAYOS

"Pasamos un momento de mierda": el duro mensaje de la pareja de Giorgian De Arrascaeta, quien está embarazada, tras el intento de robo a la salida del Maracaná

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

"Tenemos una hinchada de hinchas que cuidan al club": Ruglio habló sobre la barra Peñarol, que no llevó banderas grandes ni encendió bengalas

Vivienda Promovida: el precio promedio de los monoambientes supera los US$ 92.000
INMUEBLES

Vivienda Promovida: el precio promedio de los monoambientes supera los US$ 92.000

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos