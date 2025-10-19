Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La barra de Peñarol no llevó banderas grandes ni encendió bengalas e Ignacio Ruglio dijo: "Tenemos una hinchada de hinchas que cuidan al club"

"No tiene lógica que el estandarte de la Barra Ámsterdam no pueda estar en los partidos porque eso no genera violencia", dijo Ignacio Ruglio que anunció una reunión con el Ministerio del Interior para que dicho elemento sea habilitado sin que le genere multas a Peñarol

19 de octubre 2025 - 23:17hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Foto: Inés Guimaraens

La barra de Peñarol cambió el comportamiento que venía mostrando en los últimos partidos generándoles varias multas al club. En el partido de este domingo contra Wanderers no ingresaron banderas grandes, que están prohibidas por el Protocolo de Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ni encendieron bengalas.

"Nunca hubo un problema con la barra, lo voy a repetir hasta el cansancio y quieren crear problemas. No me quejo del juego mediático, estamos en Peñarol y bienvenido sea. Como lo de Maxi (Silvera) y (Matías) Arezo, les preguntan todo el día si están enojados y ellos siempre responden que son las decisiones del técnico. Esto es lo mismo, no hay problema ningún problema con la barra. La barra de Peñarol no es una ONG, pero son gurises que son hinchas del club al que defienden. Ayer almorzamos juntos y lo que plantean tiene mucha lógica. No tiene lógica que el estandarte de la Barra Ámsterdam no pueda estar en los partidos porque eso no genera violencia", expresó Ruglio en conferencia de prensa en el Campeón del Siglo luego de la goleada de Peñarol sobre Wanderers por la fecha 12 del Torneo Clausura.

El estandarte con la inscripción "Barra Ámsterdam" no es técnicamente una bandera y es lo que los hinchas de Peñarol mostraron en los últimos partidos de su equipo, generándole multas a la institución.

"También lo que tienen que entender de una manera, que fue lo que les expliqué, es que tenemos que dar esa pelea en el Ministerio, en la AUF, en todos lados, pero no perdiendo US$ 10 mil por partido, con lo que cuidamos los dineros en el club. Pedimos una reunión esta semana en el Ministerio, vamos a intentar hacer razonar a las autoridades de que el estandarte de la barra ni las verticales matan gente, que no pasa por ese lado, pero razonando y sin perder el dinero. Los gurises me dijeron 'brillante, vamos a empezar a trabajar sobre eso, vamos a no generar más multas' y hoy no trajeron la bandera y tema concluido", anunció Ruglio.

Jugadores de Peñarol celebran la victoria
PEÑAROL

El detalle especial que lucirá la camiseta de Peñarol ante Wanderers hoy por el Torneo Clausura

Matías Arezo y Maximiliano Silvera 
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 3-0 Wanderers por el Torneo Clausura: con goles de Maximiliano Olivera, Matías Arezo y Maximiliano Silvera, el aurinegro goleó y sigue primero

De las seis fechas anteriores al partido con Wanderers, Peñarol había sido multado en cinco ocasiones.

Además, el miércoles en la Copa AUF Uruguay ante Defensor Sporting, la hinchada volvió a generar disturbios, lanzando una petaca al campo de juego contra el golero Kevin Dawson.

"Tenemos una hinchada de hinchas que cuidan al club. Es fácil decir: 'Ah, cuidan al club y llevan generadas US$ 5.000 en multas, pero también el estandarte principal de la barra no estaba y no es tan loco lo que están pidiendo de que al menos se deje entrar esa así que llegamos a un buen entendimiento y esta semana vamos a trabajar sobre eso", expresó el titular de los aurinegros.

Ignacio Ruglio Peñarol Barra Ámsterdam

