Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 21 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este martes 21 de octubre un día algo nuboso y con temperaturas templadas , aunque con vientos del noreste que podrían alcanzar los 50 km/h en todo el país.

La capital tendrá una mínima de 12 °C y una máxima de 26 °C . Durante la mañana se espera un cielo algo nuboso, mientras que en la tarde y noche el panorama se mantendrá estable y sin lluvias.

El viento del noreste soplará entre 20 y 40 km/h , con rachas que pueden llegar a los 50 km/h , especialmente en zonas abiertas y costeras.

En los departamentos del Este, como Maldonado, Rocha y Treinta y Tres, el día comenzará con neblinas y bancos de niebla matinales , que se disiparán con el avance de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 7 °C y 25 °C , con un cielo algo nuboso y con neblinas .

El viento será del noreste entre 20 y 40 km/h, con rachas de 50 km/h.

Oeste y litoral

El Oeste del país las temperaturas tendrán mínimas de 11 °C y máximas que llegarán a 29 °C. Se prevé un cielo claro y algo nuboso tanto en la mañana como en la tarde, sin precipitaciones.

Los vientos del noreste soplarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, principalmente en zonas costeras del litoral.

Norte del territorio

En el Norte, el pronóstico es similar: mínimas de 12 °C y máximas de 29 °C, con cielos mayormente despejados y vientos moderados a fuertes del noreste, que podrían alcanzar los 50 km/h en algunos sectores.

La jornada se mantendrá estable y sin lluvias, consolidando un inicio de semana con buen tiempo en todo el país.