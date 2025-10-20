Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 21 de octubre

La capital tendrá una mínima de 12 °C y una máxima de 26 °C, según el pronóstico de Inumet

20 de octubre 2025 - 20:06hs
Se espera un día sin precipitaciones en Montevideo

Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este martes 21 de octubre un día algo nuboso y con temperaturas templadas, aunque con vientos del noreste que podrían alcanzar los 50 km/h en todo el país.

Montevideo y área metropolitana

La capital tendrá una mínima de 12 °C y una máxima de 26 °C. Durante la mañana se espera un cielo algo nuboso, mientras que en la tarde y noche el panorama se mantendrá estable y sin lluvias.

El viento del noreste soplará entre 20 y 40 km/h, con rachas que pueden llegar a los 50 km/h, especialmente en zonas abiertas y costeras.

Este del país

En los departamentos del Este, como Maldonado, Rocha y Treinta y Tres, el día comenzará con neblinas y bancos de niebla matinales, que se disiparán con el avance de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 7 °C y 25 °C, con un cielo algo nuboso y con neblinas.

El viento será del noreste entre 20 y 40 km/h, con rachas de 50 km/h.

Oeste y litoral

El Oeste del país las temperaturas tendrán mínimas de 11 °C y máximas que llegarán a 29 °C. Se prevé un cielo claro y algo nuboso tanto en la mañana como en la tarde, sin precipitaciones.

Los vientos del noreste soplarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, principalmente en zonas costeras del litoral.

Norte del territorio

En el Norte, el pronóstico es similar: mínimas de 12 °C y máximas de 29 °C, con cielos mayormente despejados y vientos moderados a fuertes del noreste, que podrían alcanzar los 50 km/h en algunos sectores.

La jornada se mantendrá estable y sin lluvias, consolidando un inicio de semana con buen tiempo en todo el país.

