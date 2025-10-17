Inumet explicó los efectos del fenómeno meteorológico La Niña y advirtió que su impacto persistirá entre 2025 y 2026

El fenómeno meteorológico de La Niña se conformó en el Océano Pacífico tropical y se espera que esta situación persista durante 2025 y 2026 , informó el Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ).

"La Niña es una fase del fenómeno climático El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y se caracteriza por un enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico tropical", informó Inumet este viernes.

El fenómeno "modifica los patrones de viento y lluvia en distintas partes del mundo" , agrega el comunicado.

" En Uruguay suele provocar menos lluvias en el norte desde la primavera , aunque su impacto varía según la intensidad del fenómeno y la influencia de otros patrones climáticos. Por eso, cada evento de la Niña es diferente y no genera los mismos efectos", sentenció la advertencia.

La semana pasada, el servicio de meteorología brasileño Metsul había adelantado que La Niña duraría entre "tres a cinco meses".

A diferencia del evento prolongado entre 2020 y 2023, que decantó en una crisis hídrica en Uruguay, este episodio será breve y débil, según Metsul.

Por otro lado, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) había confirmado el regreso del fenómeno, que se espera persista desde diciembre de 2025 hasta febrero de 2026.