Metsul advierte por masa de aire frío "tardía" que podría afectar a Uruguay: los detalles

Una masa de aire frío tardía que se desplazará por el sur de Brasil a partir de este fin de semana podría influir también en Uruguay, provocando descensos de temperatura , vientos fuertes y la posibilidad de heladas en el sur y sureste del país. Este fenómeno, que ocurre después de la finalización del invierno astronómico y con más de 45 días desde el inicio de la primavera climatológica, afectará varios estados brasileños y podría extender sus efectos a la región en los próximos días, de acuerdo a las proyecciones de Metsul.

El frente frío avanzará desde el sur de Brasil, trayendo consigo vientos de entre 40 km/h y 70 km/h , con rachas localmente superiores. Las temperaturas se despenderán drásticamente , y las primeras jornadas de la próxima semana se sentirán especialmente frías, con mínimas por debajo de los 10°C en varias ciudades del sur de Brasil y potenciales heladas en zonas más altas de los tres estados sureños. Este descenso será acompañado de un ambiente muy seco y con poca nubosidad , lo que favorecerá el enfriamiento nocturno.

El impacto de esta masa de aire frío en Uruguay no será tan intenso como en Brasil , pero las temperaturas mínimas descenderán, especialmente en el sur del país. Las heladas podrían afectar áreas de mayor altitud, como Cerro Largo , Maldonado y Rocha , mientras que en el resto del sur las temperaturas podrían rondar los 5°C y 7°C , especialmente durante las mañanas .

Se espera que el efecto de este aire frío en Uruguay se note a partir del lunes, con temperaturas mínimas bajas que podrían rondar los 3°C y 5°C en las zonas rurales del sur , mientras que las ciudades costeras experimentarán descensos más leves. Durante las madrugadas , las temperaturas podrían caer aún más, sobre todo en zonas de Canelones y Colonia , donde las heladas podrían hacerse presentes, afectando la actividad agrícola de la región.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/metsul/status/1979193666636816878&partner=&hide_thread=false AVISO DE FRIO | Massa de ar frio tardia e abrangente para a segunda metade de outubro vai derrubar a temperatura e trazer geada no Sul e até no Sudeste do Brasil. Ar frio será sentido até em parte da Bahia.



Leia o aviso: https://t.co/QF9wkETced pic.twitter.com/FNljqcA8p9 — MetSul.com (@metsul) October 17, 2025

Este frío tardío, aunque no tan intenso como las olas de frío propias del invierno, podría generar condiciones desfavorables para algunos cultivos en zonas de Canelones y San José, lo que podría tener un impacto en la producción agrícola. Además, el viento y la baja sensación térmica podrían generar malestar en la población durante los primeros días de la próxima semana.

Qué pronostica Inumet para este fin de semana

El pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para este fin de semana, del 17 al 19 de octubre, anuncia condiciones climáticas variables.

El viernes estará marcado por abundante nubosidad, con lluvias y tormentas aisladas en diversas zonas, aunque se esperan mejoras temporarias a lo largo del día.

El sábado, aunque persisten algunas lluvias aisladas, se espera que la nubosidad disminuya, especialmente en el sur del Río Negro, con temperaturas en descenso durante la tarde y la noche.

El domingo será el día más frío, con temperaturas mínimas por debajo de los 5°C en las zonas del Centro y Este de Uruguay. El cielo permanecerá nuboso a algo nuboso, pero sin precipitaciones.