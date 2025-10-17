Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 18 de octubre

La jornada en Montevideo se presentará con temperaturas que rondarán entre los 10 °C y los 18 °C, según el pronóstico de Inumet

17 de octubre 2025 - 21:41hs
Archivo

Archivo

Piqsels

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el sábado 18 de octubre será un día claro a nuboso en gran parte del país, con probables precipitaciones escasas en alguna zona.

Las rachas de vientos alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora en algunas partes.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital del país, la mañana estará clara y algo nubosa, con vientos de hasta 30 kilómetros por hora.

Para la tarde noche el cielo estará claro con rachas de vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas en esta zona irán desde los 10 °C a los 18 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará cubierta a nubosa, con períodos de algo nuboso y neblinas. Las rachas de vientos alcanzarán hasta 40 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso y neblinas. Las rachas de vientos se mantendrán en 40 kilómetros por hora como máximo.

Las temperaturas en esta zona irán desde los 6 °C a los 21 °C.

Suroeste

En esta parte del país, durante la mañana habrá neblinas y disminución de la nubosidad. Las rachas de vientos alcanzarán hasta 40 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará claro y algo nuboso, mientras que las rachas se mantendrán en 40 kilómetros por hora como máximo. Aquí las temperaturas rondarán entre los 8 °C y los 23 °C.

Centro sur

Durante la mañana habrá neblinas y disminución de la nubosidad, con rachas de vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

Más tarde, se espera un cielo claro y algo nuboso, mientras que las rachas se mantendrán en 40 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 6 °C y los 21 °C..

Norte

Para la mañana se espera un cielo cubierto a nuboso con períodos de algo nuboso, con probables precipitaciones escasas. En el norte también se esperan rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

En la tarde noche estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso. Las temperaturas rondarán entre los 9 °C y los 22 °C.

Clima Uruguay Inumet Montevideo

