Nacional 82-79 Aguada: en un partidazo cambiante y vibrante hasta el último segundo, el tricolor ganó con un James Feldeine rutilante

Nacional derrotó 82-79 a Aguada en el Polideportivo del Gran Parque Central en partido correspondiente a la tercera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol .

Aguada lo hizo con Santiago Vidal, Juan Santiso, Federico Pereiras, el ex NBA Earl Clark y el lituano Egidijus Mockevicius.

Nacional arrancó con un parcial de 7-0 y rápidamente llevó a Germán Cortizas a un pedido de tiempo.

James Feldeine fue la gran figura del primer parcial con 13 puntos y un triple sobre la bocina para llevar a su equipo 28-26 arriba.

En el segundo cuarto, Aguada pasó a tener el control del partido y a falta de 6'42'' el juego se detuvo.

Primero se lanzó un proyectil al campo de juego el cual rápidamente fue tomado por Prieto.

Luego, un hincha de Nacional le dio un leve empujón a Pepo Vidal cuando este cayó recostado sobre la publicidad estática.

nacional reaccionó y se acercó en el marcador pero Aguada, que había tenido una máxima ventaja de 12, se fue arriba al descanso largo solo 4 arriba: 54-50, con otro triple de cierre de Feldeine.

El dominicano fue el goleador del primer tiempo con 18 anotaciones.

En el tercer cuarto, con un parcial de 14-0, Nacional le pasó por arriba a Aguada y se quedó con el tercer cuarto por 20-11 para volver arriba en el marcador.

En el último parcial, Vidal encauzó el partido para Aguada que volvió a tomar ventaja, pero 5 puntos consecutivos de Bernardo Barrera dejaron a Nacional arriba 80-77 a falta de 2'30''.

El tricolor cerró el partido con aplomo y lo ganó 82-79 con 22 puntos de Feldeine.

Bell también hizo un partidazo con 14 tantos y 14 rebotes.

Parodi aportó 12 y 8 asistencias, con muy buenos momentos.

Clark fue el goleador de Aguada con 16, seguido de Joaquín Osimani con 14. Vidal lideró las asistencias con 12 y el lituano Mockevicius el rebote con 10.

El partido reeditó las apasionantes finales de la temporada 2024-2025 donde Nacional ganó la primera Liga de su historia por 4-3 en una serie donde estuvo 3-1 abajo.

Los equipos afrontaron este partido solo con dos extranjeros. A Nacional se le lesionó el panameño Ernesto Oglivie en el debut ante Peñarol. Aguada espera a que Donald Sims llegue tras terminar su temporada en México.

Contra todo pronóstico, el equipo de Sims, Soles de Mexicali, quedó eliminado el fin de semana tras ser el número 1 de la fase regular. En ese mismo equipo juega Connor Zinaich, que jugará en Nacional. Este ya arribó a Uruguay y se espera que en los próximos días sea parte del equipo. Ezequiel Bell había sido contratado hasta su llegada, pero la lesión de Oglivie trastocó los planes.

El partido

Primer cuarto: Nacional 28-26

Segundo cuarto: Aguada 54-50

Tercer cuarto: Nacional 70-65

Final: Nacional 82-79

Los partidos del lunes por la Liga Uruguaya de Básquetbol

Malvín 95-94 Welcome en Malvín (fecha 3)

Unión Atlética 59-90 Peñarol en Unión Atlética (fecha 3)

Defensor Sporting 97-92 Urunday Universitario en Welcome (por la cuarta fecha)

Tercer triunfo de Peñarol

Tras golear a Nacional y derrotar a Malvín de local pero sin sus hinchas, Peñarol sumó este lunes su tercera victoria al superar con holgura a Unión Atlética de visitante por 90-59.

Nicola Pomoli fue el goleador con 17 puntos, Santiago Véscovi hizo 16, Andrés Ibargüen 14 y Greg Whittington 13.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Defensor Sporting 7 4 3 1 Urunday Universitario 6 4 2 2 Biguá 5 3 2 1 Hebraica Macabi 5 3 2 1 Peñarol* 4 3 3 0 Unión Atlética 4 3 1 2 Malvín* 3 3 2 1 Cordón 3 3 0 3 Welcome 3 3 0 3 Goes 3 3 0 3 Nacional* 3 3 2 1 Aguada* 3 3 2 1

* Sufrieron quita de 2 puntos