Goes volvió a perder y Biguá le ganó un partido agónico a Defensor Sporting en la Liga Uruguaya de Básquetbol: mirá la tabla de posiciones

Goes volvió a perder por tercer partido consecutivo en el comienzo de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026 , esta vez por 97-74 contra Urunday Universitario.

El universitario dominó el partido desde el comienzo . Se fue de la primera mitad con un parcial de 44 a 36 y en un tercer cuarto arrasador que terminó 31-16 liquidó el encuentro.

Los jugadores de Urunday Matías Benítez y Bruno Curadossi fueron los líderes de anotaciones del encuentro con 21 puntos cada uno . Xavier Cousté y Emiliano Bonet fueron los máximos anotadores de Goes, con 14 tantos. El misionero comunicó horas después del encuentro que rescindió el contrato de su extranjero Ahmad Rand "por decisión del club".

También en la noche del viernes, Biguá venció por 91-90 a Defensor Sporting en su casa y le sacó el invicto. El pato de Villa Biarritz llegó a sacar 20 puntos de ventaja , pero el violeta se acercó en la segunda parte con un parcial de 48-34.

Por decisión del club, Ahmad Rand no continuará formando parte del plantel esta temporada. Le deseamos éxitos en su carrera. pic.twitter.com/PGLcmkwHR2

Los extranjeros de Biguá fueron sus máximos anotadores: el estadounidense Deshone Hicks puso 19 puntos, el dominicano Jhery Matos anotó 18 y el también nortemaricano Frank Hassell sumó 17, junto a ocho rebotes. Facundo Terra, con 20 puntos, y el estadounidense Duane Wilson, con 18, destacaron en Defensor.

Hebraica Macabi y Cordón completaron la jornada del viernes con una victoria del macabeo por 80-76. El locatario se llevó la primera mitad por 46-35, pero en el tercer cuarto Cordón se acercó con un parcial de 24-17. En el último corto los equipos no se sacaron diferencias (empate a 17 puntos).

Tiago Leites puso 27 puntos para Cordón y se distanció como máximo anotador de la noche, pero cuatro de los cinco titulares y un suplente de Hebraica anotaron 10 o más puntos. Entre ellos destacó el estadounidense Arnold Louis, con 18 tantos.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Biguá 5 3 2 1 Defensor Sporting 5 3 2 1 Hebraica Macabi 5 3 2 1 Urunday Universitario 5 3 2 1 Unión Atlética 3 2 1 1 Cordón 3 3 0 3 Goes 3 3 0 3 Aguada* 2 2 2 0 Peñarol* 2 2 0 2 Welcome 2 2 2 0 Nacional* 1 2 1 1 Malvín* 1 2 1 1

Comenzaron con quita de 2 puntos.