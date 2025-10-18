Dólar
Compra 38,60 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / LIGA URUGUAYA

Goes volvió a perder y Biguá le ganó un partido agónico a Defensor Sporting en la Liga Uruguaya de Básquetbol: mirá la tabla de posiciones

El misionero perdió con un Urunday que lo dominó de principio a fin y tuvo a Benítez y Curadossi como sus máximos anotadores, con 21 puntos cada uno

18 de octubre 2025 - 16:18hs
Hinchada de Goes. (Archivo)

Hinchada de Goes. (Archivo)

Leonardo Carreño

Goes volvió a perder por tercer partido consecutivo en el comienzo de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026, esta vez por 97-74 contra Urunday Universitario.

El universitario dominó el partido desde el comienzo. Se fue de la primera mitad con un parcial de 44 a 36 y en un tercer cuarto arrasador que terminó 31-16 liquidó el encuentro.

Los jugadores de Urunday Matías Benítez y Bruno Curadossi fueron los líderes de anotaciones del encuentro con 21 puntos cada uno. Xavier Cousté y Emiliano Bonet fueron los máximos anotadores de Goes, con 14 tantos. El misionero comunicó horas después del encuentro que rescindió el contrato de su extranjero Ahmad Rand "por decisión del club".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubgoesoficial/status/1979567754572132617?s=46&partner=&hide_thread=false

También en la noche del viernes, Biguá venció por 91-90 a Defensor Sporting en su casa y le sacó el invicto. El pato de Villa Biarritz llegó a sacar 20 puntos de ventaja, pero el violeta se acercó en la segunda parte con un parcial de 48-34.

Santiago Véscovi 
LIGA URUGUAYA

Peñarol derrotó a Malvín y Nacional se recuperó ante Welcome en la Liga Uruguaya: mirá la tabla de posiciones

Miguel Ángel Ramírez y Jeremía Recoba
URUGUAYOS

La recuperación de Jeremía Recoba: el optimista pronóstico del presidente de Las Palmas tras la dura lesión del ex Nacional

Los extranjeros de Biguá fueron sus máximos anotadores: el estadounidense Deshone Hicks puso 19 puntos, el dominicano Jhery Matos anotó 18 y el también nortemaricano Frank Hassell sumó 17, junto a ocho rebotes. Facundo Terra, con 20 puntos, y el estadounidense Duane Wilson, con 18, destacaron en Defensor.

Hebraica Macabi y Cordón completaron la jornada del viernes con una victoria del macabeo por 80-76. El locatario se llevó la primera mitad por 46-35, pero en el tercer cuarto Cordón se acercó con un parcial de 24-17. En el último corto los equipos no se sacaron diferencias (empate a 17 puntos).

Tiago Leites puso 27 puntos para Cordón y se distanció como máximo anotador de la noche, pero cuatro de los cinco titulares y un suplente de Hebraica anotaron 10 o más puntos. Entre ellos destacó el estadounidense Arnold Louis, con 18 tantos.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos
Biguá 5 3 2 1
Defensor Sporting 5 3 2 1
Hebraica Macabi 5 3 2 1
Urunday Universitario 5 3 2 1
Unión Atlética 3 2 1 1
Cordón 3 3 0 3
Goes 3 3 0 3
Aguada* 2 2 2 0
Peñarol* 2 2 0 2
Welcome 2 2 2 0
Nacional* 1 2 1 1
Malvín* 1 2 1 1

Comenzaron con quita de 2 puntos.

Temas:

Goes Liga Uruguaya de Básquetbol Biguá Defensor Sporting Urunday Universitario

Seguí leyendo

Las más leídas

El ambicioso Máster Plan para el Gran Parque Central mira de reojo al Mundial 2030, mientras preparan la presentación ante la Asamblea de Socios de Nacional
NACIONAL

El ambicioso Máster Plan para el Gran Parque Central mira de reojo al Mundial 2030, mientras preparan la presentación ante la Asamblea de Socios de Nacional

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal
URUGUAYOS

Tras la lesión, Darwin Núñez volvió en toda su dimensión con Al-Hilal, con un doblete y una asistencia ante Al-Ettifaq; mira los goles

Martín González y Gustavo Matosas discuten en el partido entre Boston River y Danubio
MIRÁ EL VIDEO

El tenso cruce entre Gustavo Matosas y un jugador en Boston River vs Danubio: "Coimero, dejá de pedirle plata a los jugadores"

Luciano Boggio
TORNEO CLAUSURA

¿A qué hora juegan hoy Nacional vs Miramar Misiones por el Torneo Clausura y dónde verlo?

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos