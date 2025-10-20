Florencia Núñez dará un show gratuito en la residencia de Suárez y Reyes, con entradas que se darán por sorteo

Florencia Núñez Brian Ojeda

Los jardines de la residencia presidencial de Suárez y Reyes serán el escenario de un show de la cantautora rochense Florencia Núñez, que tocará allí el próximo 26 de octubre. El espectáculo, que tendrá entradas gratuitas, podrá ser visto en persona solamente por 200 personas, que obtendrán sus entradas a través de un sorteo.

El show se da en el marco de un ciclo llamado Al arte libre, con el que se busca generar actividades en la residencia ubicada en el Prado, y que está organizado por Presidencia.

_CDS7144.webp Residencia presidencial de Suárez y Reyes Camilo dos Santos El espectáculo será a las 18 horas, y se suspenderá en caso de mal tiempo. Las entradas son dobles y serán sorteadas a través de la web de Antel, que está involucrada en la realización del espectáculo y será quien lo transmita para quienes no asistan.

El show de Núñez será transmitido por la plataforma Antel TV, junto a un "programa especial con los mejores momentos del espectáculo, entrevista con la artista y testimonios del público", establece un comunicado publicado este lunes por la empresa estatal.

Núñez viene de ganar un Premio Graffiti a Mejor álbum pop por su disco más reciente, Fe, el cuarto de su trayectoria artística. Embed