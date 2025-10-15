Dólar
/ Cultura y Espectáculos / PREMIOS GRAFFITI

De Julieta Rada a Florencia Núñez: estos son los mejores discos del año para el jurado del Premio Graffiti 2025

Este miércoles se conocieron los primeros ganadores de los Premios Graffiti, que celebran lo mejor de la música nacional

15 de octubre 2025 - 22:05hs
Candombe, de Julieta Rada, fue el ganador del Premio Graffiti en el categoría de Candombe Fusión

Difusión

Difusión

Ya se conocen los primeros ganadores de los Premios Graffiti 2025. En una ceremonia en el Centro Cultural Politeama de Canelones, donde se celebraron además el lanzamiento de la 23° edición de los premios, se entregaron los primeros aerosoles de la temporada que consagran a lo más destacado de la producción nacional: desde Candombe, el disco de candombe fusión de Julieta Rada por el que está nominada a un premio Grammy Latino, hasta el disco pop de la cantante rochense Florencia Núñez: Fe.

Entre los discos ganadores también están Diego González con La canción pide la canción tiene, Hugo Fattoruso con 80 Años - Saldos y Retazos. Vol.1, el álbum La historia de mis canciones como una edición especial de canciones de José Carbajal "El Sabalero", Relámpagos de Goro Gocher en la categoría de electrónica, Che Papusa dúo…y el tango se hizo mujer de Che Papusa dúo como lo mejor del tango, Montevideano de Luciano Supervielle, Orquesta Filarmónica de Montevideo y Clásicos del folklore Uruguayo de Catherine Vergnes.

En las categorías audiovisuales fueron premiados Buitres por el registro de su show 360 en el Antel Arena, Chole y la banda Martes 13 con la particiáción de Martín Quiroga, Ale Balbis, Christian Cary por la grabación en vivo de Asesinos son, y Jorge Nasser, Fabián Krut, Raúl Castro y Agarrate Catalina por el videoclip de La vida empieza.

Este año los Premios Graffiti se entregarán a lo largo de tres ceremonias distintas. La próxima instancia será los días 5 y 6 de noviembre en la en la Sala Zitarrosa con shows en vivo de La nueva escuela, Catherine Vergnes, Diego Drexler, Filo y el proyecto Caníbal Troilo el primer día y Florencia Núñez, Matias Valdez, Luciano Supervielle, Gonzalo Brancciari y Alba Lamerced el siguiente.

Además, este miércoles se habilitó en la página web de los Premios Graffiti la votación popular para elegir el Tema popular del año y el Premio Omar Gutiérrez al artista del año.

Este miércoles también se inauguró en el Espacio Colón de Canelones una muestra audiovisual sobre la historia de los Premios Graffiti a la Música Uruguaya, que permanecerá abierta al público hasta el 31 de octubre con entrada libre.

Estos son los ganadores (hasta el momento) del Premio Graffiti 2025:

Mejor diseño de arte

Bruma Cabra Club - Tüssi Dematteis / Little Butterfly Records - Diseñador Gráfico: Gabriel Ameijenda

0038117505_10

Mejor libro sobre música uruguaya

Uruguayan locos. Los comienzos del rap en UY - Diego Rocha / Estuario editora

LOCOS-TAPA

Mejor video de larga duración

360 Show en Vivo Antel Arena - Buitres / MMG

Embed - Buitres - Show en Vivo 360 Antel Arena

Mejor videoclip en vivo

Asesinos son – Chole y Banda Martes 13 / MMG

Embed - Chole, Martín Quiroga, Ale Balbis, Christian Cary, Martes 13 - Asesinos Son

Mejor videoclip

La vida empieza - Jorge Nasser, Fabián Krut, Raúl Castro y Agarrate Catalina / MMG – Director Gabriel Bossio

Embed - Jorge Nasser, Fabián Krut, Agarrate Catalina y Raúl Castro - La Vida Empieza

Mejor edición especial

80 Años - Saldos y Retazos. Vol.1 - Hugo Fattoruso / MMG

Embed

Mejor álbum de inspiración religiosa

Un nuevo comienzo - Alvaro Trinidad / Big Sound

Embed

Mejor álbum en vivo

La historia de mis canciones - José Carbajal "El Sabalero" / MMG

sabalero_rgb_1200w

Mejor álbum de música electrónica

Relámpagos - Goro Gocher / Sondor

Embed

Mejor álbum pop

Fe - Florencia Núñez / Little Butterfly Records

Embed

Mejor álbum de música instrumental

Montevideano - Luciano Supervielle, Orquesta Filarmónica de Montevideo / Little Butterfly Records

Embed

Mejor álbum de tango

Che Papusa dúo…y el tango se hizo mujer - Che Papusa dúo / Uruguay Musical

Embed

Mejor álbum de folclore

Clásicos del folklore Uruguayo - Catherine Vergnes / IND

Embed

Mejor álbum de candombe fusión

Candombe - Julieta Rada / IND

Embed

Mejor álbum de música popular y canción urbana

La canción pide la canción tiene - Diego González / Bizarro

Embed

Premio Graffiti institucional

Al gobierno de Canelones por la inauguración del Espacio Colón, un centro cultural multidisciplinario que fortalece la cultura local y la innovación tecnológica.

Mención especial del jurado: Municipio de Pando / Colectivo La Cuna - Por la realización de Patrimonio Rock

Temas:

Julieta Rada Florencia Núñez Premios Graffiti Música

