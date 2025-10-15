De Julieta Rada a Florencia Núñez: estos son los mejores discos del año para el jurado del Premio Graffiti 2025

Ya se conocen los primeros ganadores de los Premios Graffiti 2025. En una ceremonia en el Centro Cultural Politeama de Canelones, donde se celebraron además el lanzamiento de la 23° edición de los premios, se entregaron los primeros aerosoles de la temporada que consagran a lo más destacado de la producción nacional: desde Candombe, el disco de candombe fusión de Julieta Rada por el que está nominada a un premio Grammy Latino, hasta el disco pop de la cantante rochense Florencia Núñez: Fe.
Entre los discos ganadores también están Diego González con La canción pide la canción tiene, Hugo Fattoruso con 80 Años - Saldos y Retazos. Vol.1, el álbum La historia de mis canciones como una edición especial de canciones de José Carbajal "El Sabalero", Relámpagos de Goro Gocher en la categoría de electrónica, Che Papusa dúo…y el tango se hizo mujer de Che Papusa dúo como lo mejor del tango, Montevideano de Luciano Supervielle, Orquesta Filarmónica de Montevideo y Clásicos del folklore Uruguayo de Catherine Vergnes.
En las categorías audiovisuales fueron premiados Buitres por el registro de su show 360 en el Antel Arena, Chole y la banda Martes 13 con la particiáción de Martín Quiroga, Ale Balbis, Christian Cary por la grabación en vivo de Asesinos son, y Jorge Nasser, Fabián Krut, Raúl Castro y Agarrate Catalina por el videoclip de La vida empieza.
Este año los Premios Graffiti se entregarán a lo largo de tres ceremonias distintas. La próxima instancia será los días 5 y 6 de noviembre en la en la Sala Zitarrosa con shows en vivo de La nueva escuela, Catherine Vergnes, Diego Drexler, Filo y el proyecto Caníbal Troilo el primer día y Florencia Núñez, Matias Valdez, Luciano Supervielle, Gonzalo Brancciari y Alba Lamerced el siguiente.
Además, este miércoles se habilitó en la página web de los Premios Graffiti la votación popular para elegir el Tema popular del año y el Premio Omar Gutiérrez al artista del año.
Este miércoles también se inauguró en el Espacio Colón de Canelones una muestra audiovisual sobre la historia de los Premios Graffiti a la Música Uruguaya, que permanecerá abierta al público hasta el 31 de octubre con entrada libre.
Estos son los ganadores (hasta el momento) del Premio Graffiti 2025:
Mejor diseño de arte
Bruma Cabra Club - Tüssi Dematteis / Little Butterfly Records - Diseñador Gráfico: Gabriel Ameijenda
Mejor libro sobre música uruguaya
Uruguayan locos. Los comienzos del rap en UY - Diego Rocha / Estuario editora
Mejor video de larga duración
360 Show en Vivo Antel Arena - Buitres / MMG
Embed - Buitres - Show en Vivo 360 Antel Arena
Mejor videoclip en vivo
Asesinos son – Chole y Banda Martes 13 / MMG
Embed - Chole, Martín Quiroga, Ale Balbis, Christian Cary, Martes 13 - Asesinos Son
Mejor videoclip
La vida empieza - Jorge Nasser, Fabián Krut, Raúl Castro y Agarrate Catalina / MMG – Director Gabriel Bossio
Embed - Jorge Nasser, Fabián Krut, Agarrate Catalina y Raúl Castro - La Vida Empieza
Mejor edición especial
80 Años - Saldos y Retazos. Vol.1 - Hugo Fattoruso / MMG
Mejor álbum de inspiración religiosa
Un nuevo comienzo - Alvaro Trinidad / Big Sound
Mejor álbum en vivo
La historia de mis canciones - José Carbajal "El Sabalero" / MMG
Mejor álbum de música electrónica
Relámpagos - Goro Gocher / Sondor
Mejor álbum pop
Fe - Florencia Núñez / Little Butterfly Records
Mejor álbum de música instrumental
Montevideano - Luciano Supervielle, Orquesta Filarmónica de Montevideo / Little Butterfly Records
Mejor álbum de tango
Che Papusa dúo…y el tango se hizo mujer - Che Papusa dúo / Uruguay Musical
Mejor álbum de folclore
Clásicos del folklore Uruguayo - Catherine Vergnes / IND
Mejor álbum de candombe fusión
Candombe - Julieta Rada / IND
Mejor álbum de música popular y canción urbana
La canción pide la canción tiene - Diego González / Bizarro
Premio Graffiti institucional
Al gobierno de Canelones por la inauguración del Espacio Colón, un centro cultural multidisciplinario que fortalece la cultura local y la innovación tecnológica.
Mención especial del jurado: Municipio de Pando / Colectivo La Cuna - Por la realización de Patrimonio Rock