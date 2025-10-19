Este domingo murió el periodista y escritor Daniel Figares. Tenía 62 años.
Murió a los 62 años el periodista Daniel Figares
El escritor y periodista trabajó en radio, prensa y televisión desde 1977
El escritor y periodista trabajó en radio, prensa y televisión desde 1977
Este domingo murió el periodista y escritor Daniel Figares. Tenía 62 años.
Amigos y compañeros de Figares informaron su deceso a través de redes sociales, con un comunicado en que lo recordaron como un "periodista de pulso firme, que nunca cambió de rumbo aunque el viento soplara en contra".
"Vivió 22.857 días. Y cada uno de ellos fue un acto de coherencia. No fue un hombre de silencios cómodos ni de frases hechas. (...) Fiel a sus principios, no se vendió a cambio de un lugar más fácil en el mundo. Prefería dormir tranquilo antes que cómodo. Y esa fidelidad a sí mismo, tan rara en tiempos de máscaras, lo volvió auténtico hasta el final", destacaron.
Comenzó su carrera en los medios en 1977. Durante décadas desarrolló su trabajo en radio. Es recordado, principalmente, por sus programas El Subterráneo y Tarde de Perros en Eldorado FM y Rompkbzas en El Espectador y otras emisoras.
Incursionó en televisión con el ciclo periodístico Ciudad Oculta en Canal 12 y también trabajó en prensa escrita.
"Abrazo la profesión desde muy chico. La palabra era su bandera, y la radio, su trinchera. Hizo todo lo que había para hacer en la radio: operador, conductor, productor", lo recordaron en el comunicado distintos periodistas, como Álvaro Carballo.
Como escritor, publicó cinco libros En sangre propia (1994, nominado al Premio Bartolomé Hidalgo), El olvido es la última tumba (1997), Mateo y Trasante, treinta años (2006), Buitres, biografía oficial (2014) y Mateo y Trasante (2020, Estuario).
El velatorio se realizará este domingo entre de 16:00 a 23:00 horas en Martinelli (Canelones 1450). El lunes entre las 8:00 y las 9:00 se realizará el sepelio en el Cementerio del Norte.