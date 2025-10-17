Dólar
/ Cultura y Espectáculos / YOGA

Reconocidos profesores internacionales de Ashtanga Yoga llegan desde Madrid a Punta del Este

Del 12 al 14 de diciembre de 2025, llegan a Punta del Este desde Madrid, los reconocidos profesores internacionales José Carballal y Rafael Martínez

17 de octubre 2025 - 18:12hs
WhatsApp Image 2025-10-17 at 3.51.06 PM

Del 12 al 14 de diciembre de 2025, llegan a Punta del Este desde Madrid, los reconocidos profesores internacionales José Carballal y Rafael Martínez, para compartir sus enseñanzas durante tres días en Soma Yoga Punta del Este, ubicado en Hugo Balzo 20001, El Tesoro, La Barra.

Durante su visita ofrecerán prácticas Mysore cada día, además de los siguientes encuentros temáticos:

  • Asana, Técnica y Propósito: Clase sobre aspectos teóricos de asana y también para recordar bases y actitud ideal para mantener la práctica con regularidad y seguridad.
  • Clase técnica para trabajar sobre posturas atascadas o no resueltas.
  • El Yoga aplicado en la vida

Este workshop es una oportunidad única para profundizar en la práctica del Ashtanga Yoga de la mano de dos referentes internacionales, reconocidos por su técnica precisa y enfoque cercano.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 3.51.06 PM (1)

Fechas: 12, 13 y 14 de diciembre 2025.

Lugar: Soma Yoga, Hugo Balzo, 20001 El Tesoro, La Barra, Punta del Este.

Inscripciones: https://accesofacil.com/mhm-pde/registerToEvent

Consultas: [email protected]

IG: @ashtangayogapalermo

Cupos limitados. Requiere inscripción previa.

José Carballal

Empezó a practicar yoga en el año 2000, y ashtanga yoga en el año 2001. En el año 2002 viajó por primera vez a Mysore (India) para estudiar con el que fue su maestro, R Sharath Jois, portador de este linaje.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 3.51.06 PM (2)

Cuenta con la autorización oficial de su maestro para enseñar la primera y segunda serie de ashtanga yoga, y mantiene una comunidad sólida en Madrid con su escuela Mysore House Madrid, que dirige junto a su compañero Rafael Martínez.

Su principal objetivo compartiendo esta práctica es favorecer el autoconocimiento profundo y el desarrollo de la conciencia, que tanto le han ayudado a transformar su vida.

Rafael Martínez

Rafa conoció la práctica de ashtanga yoga de la mano de su compañero José Carballal en el año 2005. Desde entonces se ha mantenido constante a la práctica a lo largo de estos años, acompañándole en un proceso de aprendizaje continuo.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 3.51.23 PM

En el año 2012 hizo su primer viaje a Mysore (India) para aprender con Sharath Jois, maestro de este método.

De él recibió la autorización para enseñar la primera serie de ashtanga yoga, lo cual realiza en Mysore House Madrid, la escuela que comparte con José.

