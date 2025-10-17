Así son las esculturas que Pablo Atchugarry y Yamandú Orsi le entregaron al Papa León XIV y a la FAO

Una delegación uruguaya encabezada por el presidente de las República, Yamandú Orsi , mantuvo este viernes una reunión con el Papa León XIV en el Vaticano. Y, como obsequio, le regaló al pontífice la obra Paloma de la paz (Colomba della pace) del reconocido artista uruguayo Pablo Atchugarry , quien también participó del encuentro.

La obra es una escultura de dos metros de largo, elaborada con bronce fundido con un acabado en blanco. La escultura, adelantó el artista, estará ubicada en los jardines del Vaticano.

“Es interesante y lindo que Uruguay lleve un mensaje de paz en este mundo tan convulsionado y con tantos problemas. Debemos tener presente que el tema de la paz es necesidad y derecho de la población mundial ”, reflexionó Atchugarry según recogió el portal de Presidencia.

Anteriormente, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación y del 80º aniversario de la FAO, Atchugarry presentó una obra que pasará a formar parte de la primera exposición del Museo y Red de Alimentación y Agricultura (MuNe) , su nuevo museo en Roma.

Donada por el artista en colaboración con la República Oriental del Uruguay, la escultura Paz con la Naturaleza ahora forma parte de la exposición inaugural del museo que se inauguró este jueves. Se trata de una escultura creada a partir de un olivo centenario que simboliza la reconciliación entre la humanidad y el entorno natural.

"A través de este olivo centenario, símbolo de resiliencia y longevidad, Atchugarry invita a reflexionar sobre una pregunta urgente: ¿cómo puede la humanidad reconciliarse con el medio ambiente? Su silenciosa presencia redefine la paz no solo como un ideal político o social, sino como un estado de armonía entre la humanidad y la naturaleza", expresó la fundación Pablo Atchugarry en sus redes sociales.

Ambas obras fueron creada originalmente para la exposición Mensajes de paz, desarrollada en la Abadía de Rosazzo en 2024. Entonces el artista habló sobre su inquietud en torno al tema de la paz.

"La paz es la única forma posible de salvar la vida, de vivirla plena y armoniosamente. La paz es un sentimiento profundo que debe acompañarnos en todos los momentos de nuestra vida. La guerra existe porque no hay un sentimiento de paz para el individuo y para los demás. Si no se tiene este sentimiento, no se puede transmitir. La presencia de la paz me acompaña desde hace mucho tiempo. No es sólo una paz política y social, sino una paz universal, un sentimiento personal conectado con los demás y con la naturaleza", dijo entonces al semanario La Vita Cattolica, según recoge la web del artista.

La paz es tema constante en la obra de Atchugarry. En 2003 el escultor presentó Soñando con la paz, una instalación escultórica realizado en mármol de Carrara y mármol de Bardiglio, en la 50ª Bienal de Arte de Venecia. En medio de una época convulsionada por la guerra en Irak.

"En continuidad con su exploración de la paz como concepto transformador —presente en obras como Soñando la Paz y Paloma de la Paz—, Atchugarry nos recuerda que la paz auténtica comienza con el respeto por los ecosistemas que sustentan la vida e invita a construir un futuro donde la naturaleza y la humanidad prosperen en mutuo equilibrio", expresó la fundación.