Charly García cumple años: la canción con Sting, la multitud frente a su casa, el giño a Say no more y un regalo uruguayo

El ícono del rock argentino Charly García festeja este jueves sus 74 años. El músico celebró el inicio de cumpleaños en la noche del miércoles en un bar de Chacarita, rodeado artistas como Pedro Aznar, Hilda Lizarazu, Joaquín Levinton, David Lebón y Benito Cerati.

Vestido con una camisa blanca, corbata, campera de cuero y su clásico sombrero, García sopló las velitas sobre una torta con la sigla “SNM” (Say No More) y le regalaron un pequeño piano portátil Loog , la empresa de instrumentos fundada el uruguayo Rafael Atijas que ha llegado a manos de músicos internacionales, que tocó para los presentes.

Cuando volvió a sus apartamento en el barrio de Palermo, García encontró a cientos de fans que lo esperaban frente a su casa con carteles, música y la esperanza de ver al ídolo del rock personalmente.

ENTREVISTA Gabriel Calderón y Rocío Schiappapietra sobre 'la Biblioteca Nacional del Futuro': "Nosotros soñamos todo, no tenemos miedo; después hay que tomar decisiones"

PICNIC! Una conversación a través del tiempo, una selección periodística y un brindis con champagne: los recomendados de Picnic para el tiempo libre

La acumulación de personas hizo que quienes lo acompañaban tuvieran que abrir paso entre la gente para que García llegara a la puerta de su casa. Después de la medianoche el músico los saludó desde el balcón y se unió a ellos en un celebración que ya es una tradición para sus fans.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AyeBenitezSi/status/1981217424491106809&partner=&hide_thread=false La entrada de Charly García a departamento en Av Santa Fe y Coronel Díaz fue más que caótica, pero debo decir que cumplí el sueño de verlo en persona sigo llorandooooooo, feliz cumpleañosssssssssssssss chaaaaaarlyyyyyyyyyy pic.twitter.com/Ywkkxl1Ssh — Ayelén Benitez (@AyeBenitezSi) October 23, 2025

Un año después de haber editados su último disco, La lógica del escorpión, García sigue haciendo música. A comienzos de este mes sorprendió a sus seguidores con una colaboración junto al cantante británico Sting, líder de The Police, como cierre de una admiración mutua desde finales de la década de los 80.

In the city, una reversión de In the city that never sleeps publicada en su disco Kill Gil (2010), se grabó entre Buenos Aires y Nueva York.

“Charly grabó algunas de sus canciones más célebres en Nueva York. Conoce la energía e inspiración que puede transmitir. Me encantó In the City la primera vez que la escuché. Captura esa sensación que uno tiene en Nueva York de estar rodeado de gente y, al mismo tiempo, solo. En cuanto a la voz, es un honor cantar con Charly, así que fue fácil cantar con entusiasmo y desde el corazón. Fue divertido arreglar y combinar las armonías. Le sirvieron a la canción, pero también fueron un mensaje musical divertido para Charly”, le dijo Sting a la Rolling Stone.