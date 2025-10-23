Dólar
Cultura y Espectáculos / SNM

Charly García cumple años: la canción con Sting, la multitud frente a su casa, el giño a Say no more y un regalo uruguayo

El músico argentino Charly García comenzó las celebraciones por sus 74 años junto a otros artistas, recibió un regalo especial y fue recibido por su público

23 de octubre 2025 - 13:25hs
Charly García
Charly García
568583334_18242403571293059_507710822225825971_n

El ícono del rock argentino Charly García festeja este jueves sus 74 años. El músico celebró el inicio de cumpleaños en la noche del miércoles en un bar de Chacarita, rodeado artistas como Pedro Aznar, Hilda Lizarazu, Joaquín Levinton, David Lebón y Benito Cerati.

Embed

Cuando volvió a sus apartamento en el barrio de Palermo, García encontró a cientos de fans que lo esperaban frente a su casa con carteles, música y la esperanza de ver al ídolo del rock personalmente.

La acumulación de personas hizo que quienes lo acompañaban tuvieran que abrir paso entre la gente para que García llegara a la puerta de su casa. Después de la medianoche el músico los saludó desde el balcón y se unió a ellos en un celebración que ya es una tradición para sus fans.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AyeBenitezSi/status/1981217424491106809&partner=&hide_thread=false

Un año después de haber editados su último disco, La lógica del escorpión, García sigue haciendo música. A comienzos de este mes sorprendió a sus seguidores con una colaboración junto al cantante británico Sting, líder de The Police, como cierre de una admiración mutua desde finales de la década de los 80.

In the city, una reversión de In the city that never sleeps publicada en su disco Kill Gil (2010), se grabó entre Buenos Aires y Nueva York.

“Charly grabó algunas de sus canciones más célebres en Nueva York. Conoce la energía e inspiración que puede transmitir. Me encantó In the City la primera vez que la escuché. Captura esa sensación que uno tiene en Nueva York de estar rodeado de gente y, al mismo tiempo, solo. En cuanto a la voz, es un honor cantar con Charly, así que fue fácil cantar con entusiasmo y desde el corazón. Fue divertido arreglar y combinar las armonías. Le sirvieron a la canción, pero también fueron un mensaje musical divertido para Charly”, le dijo Sting a la Rolling Stone.

Embed - Charly García, Sting - In the City (Official Video)

