María Noel Riccetto habló de las tres condiciones "fundamentales" para que un bailarín triunfe: "Si esas tres cosas no están alineadas no vas a encontrar nada"

La directora del Ballet Nacional del Sodre, María Noel Riccetto, participó de la última edición de Polifonía con Alejandro Fantino

22 de octubre 2025 - 12:38hs
Para María Noel Riccetto, directora del Ballet Nacional del Sodre (BNS), hay tres condiciones "fundamentales" en la carrera de un bailarín profesional: la disciplina, la pasión y el talento. Así lo expresó este martes en la última entrega de Polifonía, el ciclo conducido por Alejandro Fantino en El Observador.

En un encuentro del que participaron Gustavo Zerbino, Lourdes Ferro, Facundo Ponce De León y Mario Taglioretti, la exbailarina y directora de la compañía se refirió a las exigencias de una carrera en la danza. "Si esas tres cosas no están alineadas no vas a encontrar nada", señaló Riccetto y agregó: "El talento solo no funciona".

Si bien hace cinco años que colgó las zapatillas de ballet, actualmente está al frente de la compañía más importante del país. Y desde ese lugar, Riccetto señaló que sigue "siendo disciplinada" y mantiene el entusiasmo con la danza: "Para hacer lo que hago en estos momentos tengo que tener pasión", dijo.

"Un bailarín talentoso pero que no es trabajador no va a llegar muy lejos. Un bailarín súper trabajador pero que no es tan talentoso, tampoco va a llegar tan lejos", explicó la directora del BNS y consideró que ambas situaciones tienen "algo de tristeza".

"Veo ese instrumento y todas esas condiciones, pero después veo al de al lado que no tiene ni la mitad de condiciones físicas que la otra persona tiene que trabaja, trabaja, trabaja y le cuesta, le cuesta, le cuesta. No quiero decir que no lleguen, sino que son caminos muy difíciles", agregó.

Además, consideró que el talento por sí sólo es "muy efímero". "En el caso de un bailarín o un atleta de alto rendimiento es una vida corta", recordó en relación al tiempo en el que que se desempeñan profesionalmente.

En este sentido, la directora de la compañía aseguró que le gusta trabajar con gente que "no solo sea buena" sino que "invierta su tiempo en lo que está haciendo, que tenga un compromiso, que pueda ver esa pasión también".

María Noel Riccetto polifonia

