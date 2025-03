María Noel Riccetto habló del arduo proceso de ser madre de un bebé prematuro y reveló cuál fue "uno de los momentos más duros"

"Ser madre es vivir con el corazón fuera del cuerpo, me dijo alguien una vez, y vaya si lo es… El 17 de agosto entré en emergencias del Hospital Británico con un sangrado y me ingresaron en reposo absoluto. Lo que pensé y creí que serían un par de días internada, se convirtió en más de un mes. Salvador nació en la semana gestacional número 26. Tres meses antes", recordó Riccetto.

"Decidí compartirlo cuando ya nos lo traíamos a casa, porque el durante fue complejo y uno no sabía lo que iba a pasar" , contó Riccetto en la entrevista televisiva.

"Nadie sabe lo que significa tener un hijo prematuro hasta que no lo vive. Para mí un hijo prematuro era un hijo chiquito y el enfrentarte de lleno a todo lo que implica (...) Me siento muy bendecida porque no tuvo ninguna de las complicaciones que podía haber tenido", expresó la exbailarina.

"Uno de los momentos más duros de todo esto fue el que me dieran el alta a mí, irme para casa y dejarlo. Me acuerdo que llegamos los dos a casa y éramos como unos zombies, no sabíamos qué hacer", agregó.

"Y después ahí empezaba como otro camino, el irte al sanatorio todo el día y estar todo el día ahí. Pase por momentos en que me instalaba ahí a las ocho de la mañana y me iba a las ocho de la noche", contó.

Agregó que comenzó a involucrarse en la fundación Álvarez Caldeyro Barcia, una organización dedicada a ayudar a padres de bebés prematuros y a los propios recién nacidos.

Consultada sobre si le gustaría escribir un libro acerca de la experiencia de ser madre de un bebé prematuro, Riccetto dijo que sí: "Tengo ganas de dejar todo esto. Primero toda la parte del tratamiento, que también fue otro viaje en sí mismo. Fue un bebé muy deseado, muy buscado, muy querido", dijo.

"Me gustaría hablar de todo el tema. Además mi tratamiento fue por ovodonación y también hay mucho tabú en hablar de ciertas cosas y las quiero hablar, creo que es un poco terapéutico para mí el compartirlo", finalizó.