De la mano del sobrino nieto de Diego Maradona, los uruguayos de Argentinos Juniors clasificaron a la final de la Copa Argentina

Con un gol de Hernán López Muñoz , sobrino nieto del legendario Diego Maradona , Argentinos Juniors venció 2-1 a Belgrano de Córdoba y avanzó a la final de la Copa Argentina de 2025 , con la presencia de los uruguayos Leandro Lozano, Ruben Bentancourt y Mateo Antoni .

En El Gigante de Arroyito , en Rosario, el Bicho Colorado dio vuelta un partido que había empezado de manera adversa y llegó por primera vez a la final de la Copa Argentina , cuyo campeón se clasifica para la fase de grupos de la Copa Libertadores .

Espera en la final al ganador del duelo que el viernes sostendrán River Plate e Independiente Rivadavia .

Lucas Zelarayán (36'), jugador de la selección de Armenia, había puesto en ventaja a Belgrano, que se animaba a soñar con su primera final en la máxima categoría del fútbol local, pero sufrió una nueva frustración.

El nieto de Diego Maradona encaminó la remontada

Pero López Muñoz anotó el empate a los 59 minutos y a nueve minutos del final Tomás Molina, de penal, terminó de dar vuelta la cuenta para Argentinos Juniors, el equipo en el que surgió Diego Maradona a mediados de la década de 1970.

"Es un sueño hacer un gol y ayudar al equipo, estamos muy contentos. Si jugábamos así, íbamos a poder avanzar en la Copa Argentina. Si mi abuelo (Maradona) estuviera, me diría que jugara, que vaya a pedir la pelota. Él me debe estar acompañando desde arriba", destacó López Muñoz.

sobri-jpg..webp López Muñoz en Godoy Cruz

Campeón de la Libertadores en 1985, su mayor éxito, Argentinos Juniors irá en busca del séptimo título de su centenaria historia y el primero en quince años, desde la obtención del torneo Clausura de 2010.

Este viernes se definirá el segundo finalista, con el tricampeón River (ganador en 2016, 2017 y 2019) favorito ante Independiente Rivadavia, novato en semifinales de la Copa, y que buscará dar la gran sorpresa.

FUENTE: AFP