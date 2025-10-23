La dura lesión que sufrió el juvenil de Nacional Bruno Arady, por la que será intervenido quirúrgicamente

El juvenil de Nacional , Bruno Arady, sufrió una dura lesión por la que deberá ser intervenido quirúrgicamente.

El delantero “sufrió una luxo fractura de cuello de pie izquierdo” , según informaron los tricolores este jueves en un reporte médico.

“Será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas y comenzará su recuperación”, agregaron los albos, sin indicar plazos de recuperación.

Este tipo de fracturas demandan una recuperación de entre 6 y 12 semanas , dependiendo de la gravedad.

NACIONAL El Diente López vuelve a estar en duda en Nacional y Pablo Peirano define el lateral derecho para visitar a Wanderers en el Parque Viera; mirá el probable equipo

NACIONAL Juan Pablo Patiño y Hayen Palacios, los laterales colombianos de Nacional que llegaron como fichas extranjeras pero pierden peso en el plantel; mirá sus números

Según supo Referí, el atacante será intervenido este jueves a la noche y en base a lo que observen los médicos se tendrá una estimación de la magnitud de la lesión y su tiempo de recuperación.

La fractura se produjo al finalizar la práctica de fútbol, al ir a disputar una pelota con un compañero y quedarle el pie trabado en el césped.

G39K96bWsAABKAG Parte médico de Bruno Arady

Una de las promesas de Nacional

Bruno Arady, de 18 años, es una de las promesas de las formativas de Nacional.

El extremo izquierdo debutó el 19 de enero de 2024 y su estreno oficial fue el 22 de noviembre de ese año.

Suma 24 partidos en Primera división con tres goles anotados.

En abril de este año renovó contrato con Nacional hasta 2028 con una cláusula de recisión de contrato superior a los US$ 10 millones.

Consultado al respecto por Referí, el vicepresidente tricolor Flavio Perchman no confirmó ni negó la cifra, pero destacó que “va a tener una cláusula importante”.

Casi deja Nacional

El año pasado estuvo muy cerca de dejar el club debido a que su familia se iba a trasladar a Europa por razones laborales y él, menor de edad, los iba a acompañar para seguir su carrera en algún club de ese continente.

Pero finalmente, Nacional, por intermedio de su entonces presidente Alejandro Balbi, intercedió y logró retenerlo. En agosto del año pasado se informó que el juvenil iba a seguir en los tricolores por lo menos hasta fines de 2024, lo que luego se extendió a este año, en el que sigue mostrando sus habilidades en el plantel principal.