¿Peñarol campeón del Clausura y Nacional ganador de la tabla Anual? Lo que debe ocurrir el fin de semana para que uno festeje en la fecha 13

La decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de no dar lugar al reclamo de Nacional por los tres puntos que le quitaron los tribunales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por los graves episodios de violencia que se registraron en la final del Torneo Intermedio, acabó con el terreno fértil en el que transitaban las especulaciones y dejó a la vista la realidad pura y dura de lo que dice la tabla.

El título del Torneo Clausura y el ganador de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2025 es un mano a mano entre los grandes.

Entre Nacional y Peñarol se llevarán los dos objetivos más importantes que se definirán entre octubre y noviembre, antes de dar paso a las finales de la Liga AUF Uruguaya, que jugarán Liverpool como campeón del Apertura, el ganador del Clausura y el de la Anual.

Peñarol está primero en el Torneo Clausura con 29 puntos y Nacional segundo con 24 . Terceros están Liverpool y Defensor Sporting con 22, siete abajo del primero, cuando solo quedan nueve puntos por jugar.

En la Tabla Anual, Nacional lidera con 76, Peñarol tiene 72 y Liverpool viene tercero con 62, ya sin chances de llegar al primer lugar.

Ahora bien, este es el calendario de los grandes para las tres últimas fechas:

Nacional: fecha 13 Wanderers (V), fecha 14 Cerro (V) y fecha 15 Defensor Sporting (V).

Peñarol: fecha 13 Cerro (V), fecha 14 Defensor Sporting (L) y fecha 15 Montevideo City Torque (V).

Peñarol jugará ante Cerro el sábado a la hora 16 en el estadio Tróccoli.

Nacional enfrentará a Wanderers el domingo a la hora 18.30 en el Parque Viera.

Este fin de semana uno de los dos puede lograr lo que está buscando: Peñarol campeón del Clausura o Nacional ganador de la Anual.

Para ello solo tiene que ocurrir que uno gane y el otro pierda.

Si Nacional le gana a Wanderers y Peñarol pierde con Cerro, la diferencia entre albos y aurinegros en la Anual será de siete puntos cuando después de la fecha 13 solo quedarán seis por jugar. Entonces, Nacional podrá festejar su primer lugar en la tabla del año que le asegura esperar en la final al ganador de la semifinal (campeón Apertura vs campeón del Clausura). La final de la Liga Uruguaya se jugará con régimen de local y visitante, dos partidos, por puntos.

Si Peñarol le gana a Cerro y Nacional pierde con Wanderers, la diferencia entre aurinegros y albos en el Clausura será de ocho puntos, cuando solo quedarán seis por jugar y Peñarol se podrá consagrar campeón del Clausura. Si eso ocurre, habrá clasificado a las semifinales de la Liga AUF Uruguaya que jugará ante el campeón del Apertura (Liverpool).

En caso de cualquier otro resultado, incluso en el escenario de empate de Nacional y victoria de Peñarol, los aurinegros habrán sacado seis puntos en el Clausura pero solo se aseguran el primer lugar aunque no serán campeones por lo seis puntos que restan disputar en el torneo.

Así están las tablas de posiciones en el Clausura y en la Anual: