Prisión preventiva para alumno de UTU mayor de edad imputado por violencia, agravio a la autoridad y un delito de odio

La Justicia imputó al alumno mayor de edad que amenazó de muerte y con agredir sexualmente a una adscripta de la UTU de Malvín Norte y tendrá una prisión preventiva por seis meses , mientras avanza la investigación.

Al hombre se le imputaron los delitos de violencia privada , reiterados delitos de agravio a la autoridad, un delito de injuria y un delito de comisión de actos de odio por la orientación sexual; según las indagaciones que están a cargo del fiscal de Flagrancia Fernando Romano .

Las amenazas motivaron que la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu) ocupara el lunes el edificio de Malvín Norte en reclamo por más garantías para trabajadores y estudiantes.

"La adscripta fue amenazada de muerte y de agresión sexual después de que se brindara la información a estudiantes y familias sobre un 'Encuentro de la Memoria' . Este lugar fue un centro de reclusión de menores en la dictadura ", explicó la delegada sindical María Laura Baruzze.

Según relató, el hecho ocurrió cuando se difundió esta información en un grupo de WhatsApp desde un celular institucional.

"Esta persona empezó a escribir mensajes sobre amenazas de muerte y agresión sexual sobre la compañera. Pero sobre todo a las mujeres de la institución, (decía) que 'somos unas brujas y que hacemos politiquería'", contó la dirigente sindical.

Antes de la imputación y la prisión preventiva, la institución le iba comunicar al joven que estaría "suspendido por algún tiempo", según contó Baruzze.

En una primera instancia la adscripta concurrió a la Comisaría de Violencia de Género, pero luego se dirigió hasta la Seccional 15, donde la tomaron la denuncia por amenazas.