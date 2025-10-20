Dólar
/ Nacional / UTU

Sindicato ocupa UTU de Malvín Norte tras amenazas de muerte y agresión sexual de un estudiante a una adscripta

El episodio motivó que los docentes y funcionarios no docentes de la UTU resolvieran parar y ocupar el centro educativo en reclamo de medidas de seguridad

20 de octubre 2025 - 9:11hs
Funcionarios docentes y no docentes ocupan UTU de Malvín Norte

Funcionarios docentes y no docentes ocupan UTU de Malvín Norte

Captura de pantalla - Telemundo

La Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu) ocupó este lunes la UTU de Malvín Norte luego de que un alumno mayor de edad amenazara “de muerte y de agresión sexual” a una adscripta del centro educativo a través de mensajes de WhatsApp.

“La adscripta fue amenazada de muerte y de agresión sexual después de que se brindara la información a estudiantes y familias sobre un encuentro de la memoria; este lugar fue un centro de reclusión de menores en la dictadura y cuando se conmemora, se cuenta la historia”, explicó a Telemundo (Canal 12) la delegada sindical María Laura Baruzze.

Según relató, el hecho ocurrió cuando “se difundió esto en un grupo de WhatsApp desde un celular institucional. Esta persona empieza a escribir mensajes sobre amenazas de muerte y agresión sexual, sobre la compañera, pero sobre todo a las mujeres de la institución, que somos unas ‘brujas’ y que hacemos ‘politiquería’”.

Críticas a la respuesta policial

El episodio motivó que los docentes y funcionarios no docentes de la UTU resolvieran parar y ocupar el centro educativo, en reclamo de medidas de seguridad para trabajadores y estudiantes. También expresaron su malestar por el modo en que se trató la denuncia a nivel policial.

“La compañera hizo la denuncia, acompañada de la subdirectora, pero de manera personal. Primero fue a la Comisaría de Violencia de Género, donde no le toman la denuncia porque no hay un vínculo sentimental ni familiar. Luego se dirige a la Seccional 15, donde se la toman por amenazas”, detalló Baruzze. Agregó además que “la dirección le iba a comunicar al estudiante que estaba suspendido por algún tiempo”.

Exigen garantías de trabajo y estudio

Con esta ocupación, lo que queremos es que las autoridades de UTU central vengan a acompañarnos, vengan a darnos las garantías de trabajo, para todas las mujeres de la institución y para todas las estudiantes”, afirmó la delegada sindical.

Baruzze subrayó que “no debemos olvidar que acá hay chiquilinas menores. Se tienen que dar las garantías y la seguridad para estudiar y para trabajar. Ante una denuncia de tal grado de locura… amenazó con venir, con pasarle un cuchillo en la garganta a la compañera”.

Por su parte, el dirigente Luis Brum, de Afutu Montevideo, adelantó que este lunes se realizará una “bipartita urgente” para trasladar el reclamo a las autoridades educativas.

Vamos a demandar que se den las garantías necesarias a las compañeras para que puedan venir a trabajar. Hay muchas fallas en el proceso, son denuncias graves, de asesinato y agresión sexual. No están las condiciones mínimas de seguridad”, señaló.

Temas:

UTU Malvín Norte afutu

